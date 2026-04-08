Palpite Montevideo City Torque x Grêmio - Copa Sul-Americana - 08/04/2026

Confira os palpites Montevideo City Torque x Grêmio para o confronto no Uruguai nesta quarta (8), às 21h30 pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Montevideo City Torque x Grêmio

Nossa análise: Momento das equipes

Montevideo City Torque e Grêmio se enfrentam em Montevidéu na estreia da Copa Sul-Americana, em um duelo que coloca frente a frente um mandante ainda irregular e um visitante mais experiente.

O contexto da estreia e o fator casa podem equilibrar, mas a qualidade do Grêmio pesa.

O Torque soma cinco vitórias, três empates e três derrotas em 11 jogos e ocupa a 8ª posição no Campeonato Uruguaio.

A equipe não vive grande momento, mas tende a ser competitiva em casa, com intensidade e boa organização. Parte do Grupo City, a equipe ainda tenta se consolidar no país.

O Grêmio disputou 21 jogos na temporada, com oito vitórias, sete empates e seis derrotas. Campeão gaúcho, o time oscila, mas tem mais qualidade e experiência.

Fora de casa, busca maior consistência. Na última partida, empate em 0 a 0 com o Remo, em casa.

Prováveis escalações de Montevideo City Torque x Grêmio

Montevideo City: Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, José Tarán, Ezequiel Busquets, Sebastián Cáceres, Bautista Kociubinski, Lucas Duré, Luka Andrade, Diogo Guzmán, Nahuel Da Silva;

Grêmio: Weverton, Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista, Nardoni, Arthur e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinicius.

Grêmio pode aproveitar superioridade técnica

O Grêmio chega com mais qualidade e experiência para esse tipo de confronto. A equipe costuma competir bem em torneios continentais e, mesmo fora de casa, tende a controlar melhor os momentos do jogo. Esse fator pode fazer diferença na estreia.

O Montevideo City Torque ainda apresenta irregularidade e pode ter dificuldades para sustentar desempenho contra um adversário mais qualificado.

Ao longo da partida, o Grêmio tende a criar as melhores oportunidades. Com mais consistência, o time brasileiro tem boas chances de sair com a vitória.

Palpite 1 para Montevideo City Torque x Grêmio: Grêmio vence, com odds de 2.27 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

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Jogo pode ter mais gols ao longo dos 90 minutos

A tendência é de um confronto com momentos de maior abertura. O Torque, jogando em casa, deve tentar propor o jogo em alguns momentos, o que pode gerar espaços para o adversário.

O Grêmio também costuma atacar com frequência, mas apresenta oscilações defensivas. Esse cenário favorece um jogo mais movimentado, com chances para os dois lados.

Com maior volume ofensivo e possíveis espaços, o confronto pode ultrapassar a linha de gols proposta.

Palpite 2 para Montevideo City Torque x Grêmio: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.05 na bet365

Duas equipes podem encontrar o gol

O Montevideo City Torque tende a criar oportunidades jogando em casa, principalmente com postura mais agressiva em determinados momentos. A equipe pode aproveitar eventuais espaços deixados pelo adversário.

O Grêmio, mesmo oscilando, tem qualidade ofensiva e costuma criar chances ao longo das partidas.

Com defesas que apresentam falhas e um jogo com tendência de abertura, a expectativa é de gols para ambos os lados.