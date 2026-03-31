Palpite Kosovo x Turquia - Repescagem da Copa do Mundo - 31/03/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo aberto e com muitos gols. A expectativa é que o Kosovo leve a partida para, no mínimo, a prorrogação.

Dicas de apostas para Kosovo x Turquia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Kosovo 2-2 Turquia;

Palpite de artilheiros: Kosovo - Vedat Muriqi, Fisnik Asllani; Turquia - Kerem Akturkoglu, Arda Guler.

O Kosovo avançou após uma semifinal de repescagem épica na noite de quinta-feira, vencendo a Eslováquia por 4 a 3. A seleção já vinha quebrando barreiras nesta campanha das Eliminatórias da Copa do Mundo desde a fase inicial, onde impressionou a todos. Vitórias sobre Suécia e Eslovênia ajudaram a equipe a garantir o segundo lugar no Grupo B.

A Turquia teve o azar de cair no Grupo E ao lado da Espanha, uma das favoritas ao título mundial. Os turcos foram goleados por 6 a 0 em casa pela La Roja, mas somaram 13 pontos nos outros cinco jogos. Isso garantiu a vaga na repescagem em casa contra a Romênia, vencida por 1 a 0 na quinta-feira graças a um gol de Ferdi Kadioglu.

Escalações esperadas para Kosovo x Turquia

Escalação esperada do Kosovo: Muric, Gallapeni, Aliti, Hajrizi, Dellova, Vojvoda, Muslija, Rexhbecaj, Hoxha, Muriqi, Asllani;

Escalação esperada da Turquia: Cakir, Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu, Yuksek, Calhanoglu, Yilmaz, Guler, Yildiz, Akturkoglu.

Kosovo com chances reais de uma classificação histórica

Esta já é uma campanha fantástica para o Kosovo, e a equipe não deve ser subestimada neste confronto. Eles perderam apenas um dos sete jogos disputados nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 até agora. É um feito notável, considerando que não enfrentaram nenhuma baba na rodada anterior.

Suíça, Eslovênia e Suécia não conseguiram vencer em Pristina durante a fase de grupos. O time comandado por Franco Foda também mostrou do que é capaz no setor ofensivo com a vitória marcante em Bratislava na última quinta-feira. No geral, a seleção balcânica perdeu apenas um dos seus últimos 12 compromissos internacionais.

Isso indica uma noite complicada para a Turquia, que entrará em campo sob uma pressão consideravelmente maior. Eles possuem um time talentoso, mas dependem muito de jovens como Arda Guler e Kenan Yildiz. Em um jogo único de vida ou morte, apostar que os mandantes — que vivem excelente fase — consigam ao menos forçar a prorrogação parece ter muito valor.

Dica de aposta 1 para Kosovo x Turquia: Dupla chance: Kosovo ou empate, com odds de 2.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Kosovo x Turquia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um festival de gols em Pristina

A principal força da Turquia é a capacidade de criar chances e balançar as redes. Com Yildiz, eles têm um dos destaques da Serie A nesta temporada. O jovem de 21 anos registrou 16 participações diretas em gols em 29 jogos pela Juventus no campeonato nacional.

Guler, Hakan Calhanoglu e Kerem Akturkoglu adicionam ainda mais qualidade, formando o que parece ser uma "geração de ouro" turca. A equipe de Vincenzo Montella marcou uma média de 2,83 gols por jogo na fase de grupos, mas ainda precisa corrigir falhas defensivas. Cinco de seus seis jogos no grupo terminaram com pelo menos três gols no total.

Este confronto deve ser mais aberto do que a semifinal da repescagem, já que o Kosovo tende a jogar com mais ímpeto ofensivo do que a Romênia. Seis das 11 partidas do time da casa desde o início de 2025 também tiveram mais de 2,5 gols. Essa aposta oferece valor, com uma probabilidade implícita de 56,5%.

Dica de aposta 2 para Kosovo x Turquia: Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.77 na Betano.

Um clássico criado pelo futebol ofensivo

Jogos de repescagem desta magnitude costumam ser truncados e cautelosos, mas esta partida tem tudo para fugir à regra. Dado o talento que possuem, a Turquia verá o ataque como o melhor caminho para a vitória. Eles jogaram de forma positiva até contra a Espanha no segundo semestre, com um empate em 2 a 2 fora de casa recuperando o orgulho após a goleada sofrida na ida.

O Kosovo também tem qualidade de sobra na frente, especialmente com Vedat Muriqi. O centroavante de força física é uma ameaça aérea constante, algo que os zagueiros turcos podem ter dificuldade em neutralizar. Ele marcou 18 gols na La Liga pelo Mallorca nesta temporada, marca que apenas Kylian Mbappé conseguiu superar.

Apostar em "Ambas Marcam" oferece valor, com uma probabilidade implícita de 58,8%. Essa aposta bateu em todos os jogos da Turquia fora de casa na fase de grupos. Essas partidas como visitante tiveram uma média impressionante de 5,67 gols por 90 minutos.