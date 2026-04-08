Palpite Junior Barranquilla x Palmeiras-Libertadores - 08/04/2026

Confira os palpites Junior Barranquilla x Palmeiras para o confronto em Barranquilla, nesta quarta (8), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Junior Barranquilla x Palmeiras

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Nossa análise: Momento das equipes

Junior Barranquilla e Palmeiras se enfrentam na Colômbia pela estreia da Libertadores, em um duelo que coloca frente a frente um mandante irregular e um visitante em grande fase. O fator casa pode equilibrar, mas o momento favorece o Verdão.

O Junior soma oito vitórias, dois empates e sete derrotas em 17 jogos. A equipe é a 5ª colocada no Campeonato Colombiano e vem de derrota em casa para o Deportivo Cali. O desempenho oscila, principalmente defensivamente.

O Palmeiras vive fase excelente. São 17 vitórias, dois empates e três derrotas em 22 jogos. Líder do Brasileirão e campeão paulista, o time de Abel Ferreira mostra consistência, mesmo atuando fora de casa. E na Libertadores, principalmente no que se refere à fase de grupos, o Verdão vem dominando seus adversários.

Prováveis escalações de Junior Barranquilla x Palmeiras

Junior Barranquilla: Mauro Silveira, Edwin Herrera, Jermein Peña, Jean Carlos Pestaña, Yeison Suárez, Didier Moreno, Juan David Ríos, Yimmi Chará, José Enamorado, Deiber Caicedo, Carlos Bacca

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Bruno Fuchs, Murilo, Jefté, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson, Jhon Arias, Vitor Roque

Palmeiras tem qualidade para vencer mesmo fora

O Palmeiras chega em melhor momento e com mais consistência coletiva. A equipe sabe jogar fora de casa, controla bem o ritmo e consegue se adaptar a diferentes cenários. Isso costuma fazer diferença em jogos de Libertadores.

O Junior Barranquilla pode tentar pressionar no início, mas apresenta oscilações e dificuldades para sustentar o desempenho. Ao longo do jogo, o Palmeiras tende a assumir o controle e criar as melhores chances. Com mais qualidade e organização, o Verdão tem boas chances de vencer.

Palpite 1 para Junior Barranquilla x Palmeiras: Palmeiras vence, com odds de 1.95 na Betano

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Vitor Roque pode ser decisivo no ataque

O Palmeiras tem boa presença ofensiva e costuma criar oportunidades com frequência, mesmo em jogos fora de casa. A equipe trabalha bem a bola e consegue encontrar espaços com paciência, o que favorece seus atacantes.

Vitor Roque é uma das principais referências ofensivas e participa diretamente das jogadas de finalização. Ele se movimenta bem e costuma aparecer em momentos importantes. Com maior volume ofensivo do Palmeiras, as chances de marcar aumentam ao longo da partida.

Palpite 2 para Junior Barranquilla x Palmeiras: Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 2.40 na Betano

Jogo pode ter bom número de escanteios

A tendência é de um confronto com momentos de pressão dos dois lados. O Junior, jogando em casa, deve buscar o ataque e explorar os lados do campo, o que gera cruzamentos e finalizações bloqueadas.

O Palmeiras também costuma ter presença ofensiva e trabalhar jogadas em profundidade. Com dois times que utilizam bastante as laterais e devem alternar momentos de ataque, o número de escanteios pode ultrapassar a linha proposta.