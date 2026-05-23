Palpite Flamengo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 23/05/26

Veja os palpites para a partida entre Flamengo x Palmeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (23), às 21h.

Melhores palpites para Flamengo x Palmeiras

Nossa análise: Momentos das equipes

Após dominar a fase de grupos da Copa Libertadores da América em anos recentes, o Palmeiras encara um cenário que foi muito mais comum para o Fla durante este período, tropeçando de maneira inesperada a ponto de chegar na última rodada da fase de grupos ainda precisando de um resultado positivo para garantir a vaga. O Verdão foi surpreendentemente superado pelo Cerro Porteño em pleno Allianz Parque no seu compromisso mais recente.

Do outro lado, em um momento de qualidade, o Flamengo abriu o placar durante o segundo tempo contra o Estudiantes, garantindo o seu triunfo por 1-0 e a liderança do grupo de maneira antecipada. Na última vez em que entrou em campo pelo Brasileirão, o Flamengo ficou no empate com o Athletico-PR, mantendo-se quatro pontos atrás do Palmeiras, embora tenha um jogo a menos.

Prováveis escalações de Flamengo e Palmeiras

Flamengo: Rossi, Varela, L. Pereira, L. Ortiz, A. Sandro, Jorginho, Evertton, L. Araújo, Carrascal, Lino e Pedro

Palmeiras: C. Miguel, Giay, Murillo, Gómez, Khellven, M. Freitas, A. Pereira, Allan, Maurício, Arias e Flaco

Dezesseis jogos e somente uma derrota

O favoritismo do jogo está do lado flamenguista por atuar em casa. Todavia, um olhar para os piores desempenhos do Palmeiras ao longo dos últimos meses ainda mostra uma equipe cujo nível médio de competitividade limita a possibilidade de derrotas acachapantes. O Palmeiras está sem perder por múltiplos gols de diferença desde que entrou em campo com uma equipe alternativa ainda na primeira fase do Paulistão.

Isoladamente, o Flamengo já vem encontrando dificuldades em conseguir vitórias absolutamente imponentes, conquistando os seus últimos dois triunfos pelo placar mínimo, ambos contra adversários indiscutivelmente inferiores ao Verdão.

Palpite 1 Flamengo x Palmeiras: (Handicap) Palmeiras +2, com odds de 1.29 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

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Jogo mais tenso da rodada

Palmeiras e Flamengo cumprem a expectativa depositada em ambos no início da temporada de brigarem pelo título nacional, utilizando o formato de pontos corridos para se sobressair com a qualidade de elenco superior à dos outros 18 times na elite do futebol brasileiro.

Tendo em mente o possível impacto negativo de uma derrota neste jogo e até levando em consideração o histórico recente em confrontos entre essas equipes, não seria nenhuma surpresa acompanhar um jogo mais truncado, sem uma enxurrada de gols.

Palpite 2 Flamengo x Palmeiras: Menos de 3.5 gols, com odds de 1.30 na Novibet

Primeiro reencontro após a final da Libertadores

Obviamente, uma decisão tem todo um contexto especial que, por mais importante que este jogo possa ser para a briga pelo título nacional, acaba não se comparando. Entretanto, não há como esperar um nível de intensidade que deixe a desejar, lembrando que no seu último duelo, essas equipes protagonizaram uma partida com sete cartões amarelos.

Mesmo longe do topo do ranking quando se trata de cartões amarelos, esses dois times possuem médias iguais ou superiores a dois cartões por partida, sem falar que o Flamengo é o segundo time com mais expulsões na competição, cinco até o momento.