Confira os palpites Botafogo x Independiente Petrolero para o confronto no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), às 19h, pela Copa Sul-Americana
Melhores palpites para Botafogo x Independiente Petrolero
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Nossa análise: Momento das equipes
Botafogo e Independiente Petrolero se enfrentam no Nilton Santos pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em um duelo que coloca frente a frente o líder e o lanterna do grupo.
O Glorioso chega em melhor momento e busca encaminhar a classificação, enquanto os bolivianos tentam surpreender fora de casa.
O Botafogo soma 28 jogos na temporada, com 13 vitórias, quatro empates e 11 derrotas, e vem mostrando evolução recente. Na Sul-Americana, lidera o grupo com uma vitória e um empate, e jogando em casa tende a assumir o controle da partida desde o início.
O Independiente Petrolero vive realidade bem diferente. Lanterna do grupo, soma apenas um empate e uma derrota na competição.
Na temporada, ainda tem poucos jogos disputados, com uma vitória, dois empates e três derrotas em seis partidas, o que evidencia falta de ritmo e menor nível competitivo.
Prováveis escalações de Botafogo x Independiente Petrolero
Botafogo: Neto, Vitinho, Bastos, Nahuel Ferraresi, Caio Roque, Allan, Danilo, Júnior Santos, Álvaro Montoro, Matheus Martins, Kadir Barría;
Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez, Leonardo Montenegro, Ronny Montero, Luis Palma, Francisco Rodríguez, Diego Vargas, Daniel Rojas, Juan Villavicencio, Willie, Alan Mercado, Jonatan Cristaldo.
Botafogo impõe ritmo desde o início e domina os dois tempos
O Botafogo deve assumir o protagonismo da partida desde os primeiros minutos, utilizando posse de bola, pressão alta e intensidade para empurrar o adversário.
A equipe tem mostrado evolução recente e tende a transformar essa superioridade em vantagem já no primeiro tempo.
Diante de um adversário com menor nível técnico e pouca experiência internacional recente, a tendência é de domínio contínuo ao longo dos 90 minutos.
O cenário favorece uma vitória construída com controle e superioridade nos dois tempos.
- Palpite 1 para Botafogo x Independiente Petrolero: Botafogo vence ambos os tempos, com odds de 1.67 na bet365
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Volume ofensivo elevado aponta para placar elástico
Com o controle do jogo, o Botafogo deve criar muitas oportunidades ao longo da partida.
A equipe tende a pressionar constantemente e explorar fragilidades defensivas do adversário, que já mostrou dificuldades na competição.
O Independiente Petrolero, ao passar muito tempo defendendo, pode acabar cedendo espaços e acumulando erros.
Esse cenário favorece um jogo com mais gols, principalmente pelo volume ofensivo do mandante.
- Palpite 2 para Botafogo x Independiente Petrolero: Mais de 3.5 gols no jogo, com odds de 1.83 na bet365
Superioridade técnica limita reação do visitante
Além de dominar ofensivamente, o Botafogo tende a controlar as ações defensivas da partida, reduzindo significativamente as oportunidades do adversário. A posse de bola e a pressão alta dificultam a saída do time boliviano.
O Independiente Petrolero pode ter dificuldades para criar chances claras, principalmente jogando fora de casa e diante de um adversário superior.
Com poucas oportunidades ao longo do jogo, o cenário favorece apenas um lado balançando as redes.
- Palpite 3 para Botafogo x Independiente Petrolero: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.47 na bet365