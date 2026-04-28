Confira os palpites Botafogo x Independiente Petrolero para o confronto no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), às 19h, pela Copa Sul-Americana

Melhores palpites para Botafogo x Independiente Petrolero

Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Independiente Petrolero se enfrentam no Nilton Santos pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em um duelo que coloca frente a frente o líder e o lanterna do grupo.

O Glorioso chega em melhor momento e busca encaminhar a classificação, enquanto os bolivianos tentam surpreender fora de casa.

O Botafogo soma 28 jogos na temporada, com 13 vitórias, quatro empates e 11 derrotas, e vem mostrando evolução recente. Na Sul-Americana, lidera o grupo com uma vitória e um empate, e jogando em casa tende a assumir o controle da partida desde o início.

O Independiente Petrolero vive realidade bem diferente. Lanterna do grupo, soma apenas um empate e uma derrota na competição.

Na temporada, ainda tem poucos jogos disputados, com uma vitória, dois empates e três derrotas em seis partidas, o que evidencia falta de ritmo e menor nível competitivo.

Prováveis escalações de Botafogo x Independiente Petrolero

Botafogo: Neto, Vitinho, Bastos, Nahuel Ferraresi, Caio Roque, Allan, Danilo, Júnior Santos, Álvaro Montoro, Matheus Martins, Kadir Barría;

Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez, Leonardo Montenegro, Ronny Montero, Luis Palma, Francisco Rodríguez, Diego Vargas, Daniel Rojas, Juan Villavicencio, Willie, Alan Mercado, Jonatan Cristaldo.

Botafogo impõe ritmo desde o início e domina os dois tempos

O Botafogo deve assumir o protagonismo da partida desde os primeiros minutos, utilizando posse de bola, pressão alta e intensidade para empurrar o adversário.

A equipe tem mostrado evolução recente e tende a transformar essa superioridade em vantagem já no primeiro tempo.

Diante de um adversário com menor nível técnico e pouca experiência internacional recente, a tendência é de domínio contínuo ao longo dos 90 minutos.

O cenário favorece uma vitória construída com controle e superioridade nos dois tempos.

Palpite 1 para Botafogo x Independiente Petrolero: Botafogo vence ambos os tempos, com odds de 1.67 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Volume ofensivo elevado aponta para placar elástico

Com o controle do jogo, o Botafogo deve criar muitas oportunidades ao longo da partida.

A equipe tende a pressionar constantemente e explorar fragilidades defensivas do adversário, que já mostrou dificuldades na competição.

O Independiente Petrolero, ao passar muito tempo defendendo, pode acabar cedendo espaços e acumulando erros.

Esse cenário favorece um jogo com mais gols, principalmente pelo volume ofensivo do mandante.

Palpite 2 para Botafogo x Independiente Petrolero: Mais de 3.5 gols no jogo, com odds de 1.83 na bet365

Superioridade técnica limita reação do visitante

Além de dominar ofensivamente, o Botafogo tende a controlar as ações defensivas da partida, reduzindo significativamente as oportunidades do adversário. A posse de bola e a pressão alta dificultam a saída do time boliviano.

O Independiente Petrolero pode ter dificuldades para criar chances claras, principalmente jogando fora de casa e diante de um adversário superior.

Com poucas oportunidades ao longo do jogo, o cenário favorece apenas um lado balançando as redes.