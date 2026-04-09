Confira os palpites Botafogo x Caracas para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta (9), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Botafogo x Caracas

Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Caracas se enfrentam no Nilton Santos na estreia da Copa Sul-Americana, em um confronto que coloca frente a frente equipes em momentos distintos.

O Glorioso entra pressionado por resultados e precisa dar uma resposta imediata ao torcedor, enquanto o time venezuelano tenta surpreender mesmo vivendo fase complicada.

O Botafogo faz uma temporada irregular, com oito vitórias, dois empates e 11 derrotas em 21 jogos. A equipe ocupa apenas a 13ª posição no Brasileirão e ainda busca consistência.

Mesmo assim, jogando no Nilton Santos, tende a ter postura mais agressiva, com maior controle da posse e presença ofensiva constante.

O Caracas vive um momento ainda mais delicado. Em 11 jogos, soma apenas uma vitória, além de seis empates e quatro derrotas. A equipe ocupa a parte baixa da liga venezuelana e apresenta dificuldades ofensivas, com pouca produção e baixa eficiência.

Fora de casa, o desafio tende a ser ainda maior diante de um adversário superior.

Prováveis escalações de Botafogo x Caracas

Botafogo: Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles, Edenilson (Allan) e Medina, Santi Rodríguez, Montoro, Matheus Martins e Júnior Santos (Arthur Cabral);;

Caracas: Benitez, Herrera, Mantia, Mago, Yendis, Gudino, Vegas, Hernández, Figueroa, Covea, Fernández.

Botafogo pode dominar desde o início

O Botafogo entra pressionado e com obrigação de vencer. Jogando no Nilton Santos, a equipe tende a assumir postura ofensiva desde os primeiros minutos, buscando resolver o jogo rapidamente.

Esse tipo de comportamento pode gerar vantagem ainda no primeiro tempo.

O Caracas tem limitações técnicas e dificuldade para competir fora de casa. A equipe costuma sofrer defensivamente quando pressionada.

Com maior qualidade e necessidade de resultado, o Botafogo tem boas chances de vencer ambos os tempos.

Palpite 1 para Botafogo x Caracas: Botafogo vence ambos os tempos, com odds de 2.47 na Betano

Veja odds para resultado da partida

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Jogo pode ter volume ofensivo elevado

A tendência é de um confronto com domínio do Botafogo. A equipe deve criar volume ofensivo e pressionar durante boa parte do jogo, principalmente diante de um adversário mais frágil. Isso aumenta o número de oportunidades criadas.

O Caracas pode ter dificuldades para conter esse volume e deve ceder espaços ao longo da partida.

Mesmo com postura defensiva, pode sofrer com a intensidade do adversário. Esse cenário favorece um jogo com mais gols.

Palpite 2 para Botafogo x Caracas: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na Betano

Defesa do Botafogo pode segurar o adversário

Apesar da irregularidade na temporada, o Botafogo enfrenta um adversário com pouca produção ofensiva.

O Caracas tem dificuldades para criar e depende muito de jogadas isoladas, o que pode facilitar a marcação.

Com maior controle do jogo e menos pressão defensiva, o Botafogo tende a conceder poucas chances.

Em um cenário de domínio e diferença técnica, a tendência é de apenas um lado conseguir balançar as redes.