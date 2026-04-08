Palpite Barcelona x Atlético de Madrid - Champions League - 08/04/2026

O Barça derrotou o Atleti na tarde de domingo pela La Liga. Isso deve dar aos comandados de Hansi Flick uma vantagem psicológica para o confronto desta quarta-feira.

Dicas de apostas para Barcelona x Atlético de Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 2-1 Atlético de Madrid;

Palpite de artilheiros: Barcelona - Rashford, Torres; Atlético de Madrid: Sorloth.

Barcelona e Atlético de Madrid se preparam para medir forças pela quinta vez nesta temporada. O encontro agora vale pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Os gigantes catalães vivem uma fase iluminada. Não sabem o que é uma derrota em nenhuma competição desde meados de fevereiro, com a equipe de Hansi Flick assumindo a ponta na La Liga. O Barça agora está praticamente garantido com o título doméstico e tem chances reais de brigar pela glória continental.

O Barça enfrentou o Atlético há apenas quatro dias pela La Liga. Os comandados de Flick venceram por 2 a 1 em Madri, com os donos da casa jogando o segundo tempo com dez homens. Flick deve ter ficado satisfeito ao ver os atacantes Rashford e Lewandowski balançarem as redes. O retorno da boa fase da dupla é fundamental, dada a ausência de Raphinha devido a uma lesão na coxa.

Já o Atlético atravessa uma sequência de três derrotas seguidas em todas as competições. Tudo começou com um revés apertado para o Tottenham, mas que ainda garantiu a classificação no placar agregado da Champions League para o time de Diego Simeone. Na sequência, vieram derrotas para Real Madrid e o próprio Barça pela La Liga, o que praticamente enterrou as pretensões da equipe no campeonato nacional.

Simeone tem vários problemas de lesão para lidar agora. Rodrigo Mendoza, Jan Oblak e Pablo Barrios já estão fora de combate. Enquanto isso, José María Giménez, Marc Pubill e Johnny Cardoso são dúvidas importantes. O Atleti venceu apenas um de seus seis jogos fora de casa na Champions League nesta temporada.

Escalações esperadas para Barcelona x Atlético de Madrid

Escalação esperada do Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Araujo, Martin, Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Torres, Yamal, Rashford, Lewandowski;

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Musso, Molina, Lenglet, Ruggeri, Le Normand, Koke, Vargas, Simeone, Almada, Griezmann, Baena.

Apostamos em três ou menos gols neste jogo de ida

Oito dos últimos nove encontros entre essas equipes terminaram com três ou mais gols marcados. No entanto, acreditamos que este jogo de ida pode ser mais "amarrado" do que o normal. Quatro dos últimos seis confrontos (66,66%) em todas as competições também tiveram três ou menos gols. Ainda assim, podemos apostar em três ou menos gols nesta quarta-feira com uma probabilidade de apenas 54,05%.

O Atlético tem um aproveitamento muito melhor em casa na Champions League do que como visitante. O time de Diego Simeone ostenta uma média de 2,50 pontos por jogo em casa, contra 0,83 pontos fora. Eles farão de tudo para se manterem vivos na eliminatória para decidir a parada sob seus domínios.

Nos seis jogos fora de casa até aqui na Champions League 2025/26, 83% das viagens do Atleti tiveram quatro ou mais gols. No entanto, a noite de quarta-feira é apenas a primeira metade da decisão. Simeone é mestre em preparar times para conter e frustrar o adversário, o que certamente tentará fazer contra o Barça.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Atlético de Madrid: Total de gols: menos de 3,5 gols com odds de 1.85 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Atlético de Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Barça deve fazer seu dever de casa

Embora o Atleti deva adotar uma postura um pouco mais cautelosa nesta quarta-feira, ainda esperamos que eles consigam balançar as redes. Ambas as equipes marcaram em 83% dos jogos do Atlético fora de casa nesta Champions.

Além disso, os jogos do Barcelona como mandante resultaram em vitória do Barça com ambas as equipes marcando em 80% das suas partidas na Champions League em 25/26.

Mesmo assim, os mercados de apostas acreditam que há apenas 40% de chance de o time de Hansi Flick vencer sem conseguir manter a baliza zerada. Os comandados de Simeone marcaram em quatro das suas últimas sete visitas a Barcelona em todas as competições.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Atlético de Madrid: 1x2: Barcelona & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.50 na Betano

Vemos valor em apostar que Rashford manterá a boa fase na Champions 25/26

O ex-atacante do Manchester United, Marcus Rashford, está começando a se sentir em casa com a camisa do Barça. Ele já marcou cinco gols na Champions League em nove aparições nesta temporada, uma taxa de acerto de 55,56%.

Apesar disso, os mercados de apostas indicam que ele tem apenas 35,71% de chance de balançar as redes na noite de quarta-feira. Esta é a aposta de valor mais clara do nosso trio de palpites para Barcelona x Atlético de Madrid.

Rashford marcou o primeiro gol na vitória de virada do Barça por 2 a 1 contra o Atlético de Madrid no último domingo. No total, ele soma oito participações diretas em gols nessas nove partidas de Champions na temporada — lembrando que ele foi titular em apenas quatro dessas ocasiões.