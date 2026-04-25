Palpite Arsenal x Newcastle United - Premier League - 25/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Arsenal se recupere das derrotas consecutivas na liga e vença o Newcastle.

Dicas de apostas para Arsenal x Newcastle United:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2x1 Newcastle

Palpite de artilheiros: Arsenal - Viktor Gyokeres, Eberechi Eze; Newcastle - Harvey Barnes

O Arsenal voltou a viver um mês de abril complicado. A campanha na liga parece ter balançado durante o mês, após derrotas consecutivas para o Bournemouth e, em seguida, para o Manchester City. A derrota da semana passada no Etihad Stadium foi amarga, pois significou a perda da liderança para os Cityzens.

A equipe de Pep Guardiola venceu o Burnley no meio da semana, o que os coloca no topo da tabela antes deste final de semana, enquanto focam na semifinal da Copa da Inglaterra. Isso também dá aos comandados de Mikel Arteta a chance de colocar pressão no City. Ambos os clubes chegam a esta rodada com o mesmo número de pontos e saldo de gols.

O Manchester City leva vantagem apenas no número de gols marcados, mas mesmo se houvesse empate nesse critério, os homens de Guardiola venceriam no confronto direto. A conta é simples para os Gunners: eles precisam vencer as cinco partidas restantes e torcer para que o City tropece pelo caminho ou que consigam superar o clube de Manchester no saldo.

O Newcastle verá com bons olhos a perspectiva de enfrentar um Arsenal vulnerável. Os Magpies costumam ser um "osso duro de roer" para o time do norte de Londres e podem colocar um ponto final nas esperanças de título dos mandantes neste sábado. No entanto, o desafio é grande, já que os visitantes também atravessam uma fase difícil.

Os comandados de Eddie Howe ocupam a 14ª posição na tabela, com 17 pontos a menos do que tinham na mesma fase da temporada passada. Essa queda brusca coloca a equipe em sério risco de ficar fora das competições europeias. Estando a oito pontos do G6, o Newcastle precisa ser impecável no restante da campanha para ter alguma chance de garantir uma vaga continental.

Escalações esperadas para Arsenal x Newcastle United

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke, Eze, Gyokeres

Escalação esperada do Newcastle United: Ramsdale, Livramento, Thiaw, Botman, Hall, Tonali, Guimarães, Joelinton, Barnes, Murphy, Wissa

Apostando na recuperação dos Gunners

Apesar da derrota no Etihad na semana passada, o Arsenal deu sinais de melhora. Eles acertaram a trave duas vezes e criaram boas chances de gol, o que foi uma mudança em relação às semanas anteriores. Os Gunners sabem que precisam vencer todos os jogos até o fim da temporada, o que deve fazê-los iniciar a partida com força total.

Os donos da casa perderam apenas duas vezes no Emirates Stadium em toda a temporada — contra o Bournemouth e contra o Manchester United. Vindo de dois jogos sem vencer, a tendência é que apresentem um desempenho superior diante de sua torcida. Reforçando esse argumento, o Newcastle tem deixado a desejar recentemente.

O time de Howe perdeu cada um dos seus últimos quatro jogos em todas as competições, sendo três deles pela Premier League. Além disso, os Magpies venceram apenas quatro de seus 16 compromissos como visitante na liga, o que os coloca entre os cinco piores visitantes desta edição. O Arsenal venceu ambos os confrontos diretos no ano passado, com este mesmo duelo terminando em 1 x 0 para os mandantes.

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Ataque capaz de furar defesa sólida

A estratégia de Arteta nesta temporada tem sido priorizar uma defesa sólida e o controle de jogo. No entanto, o último mês foi desafiador. Eles sofreram seis gols nas últimas cinco partidas e, apesar de possuírem a melhor defesa da liga, é provável que sofram um gol aqui.

O ataque do Newcastle é perigoso demais, mesmo com Anthony Gordon fora por lesão. Os visitantes balançaram as redes em cada uma das suas últimas 10 partidas no campeonato, sendo cinco fora e cinco em casa. Eles mantêm uma média de um gol por jogo como visitante, mas sofreram 21 gols em 16 partidas longe de seus domínios.

Na verdade, 56% dos seus jogos fora de casa tiveram gols de ambos os lados. Metade das partidas do Arsenal no Emirates terminou com o "Ambas Marcam" batendo. Como os últimos quatro jogos do Newcastle e três dos últimos cinco do Arsenal registraram gols para os dois times, esta é uma aposta que vale o investimento.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Newcastle United: Ambas Marcam: Sim com odds de 1.74 na Betano

O retorno de Gyokeres

Arteta pode optar por começar com Kai Havertz, como fez contra o Manchester City no último fim de semana. O alemão marcou após sua pressão incansável sobre Gianluigi Donnarumma resultar no empate do Arsenal. No entanto, podemos ver o retorno da contratação de verão, Viktor Gyokeres, ao time titular para este jogo em casa.

O sueco também vive ótima fase e começou a balançar as redes com mais regularidade nos jogos recentes. Gyokeres marcou sete gols em suas últimas 10 atuações, somando clube e seleção. Ele é um atacante particularmente letal.

Se os pontas conseguirem alimentá-lo pelo meio neste final de semana, ele será uma ameaça constante. Por este motivo, Gyokeres é a nossa escolha para marcar a qualquer momento no sábado.