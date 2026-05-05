Palpite Arsenal x Atlético de Madrid - Champions League - 05/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que o fator casa do Arsenal desempenhe um papel fundamental, mas acredita que o Atlético de Madrid acabará avançando para a final da Champions League.

Dicas de apostas para Arsenal x Atlético de Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 1x2 Atlético de Madrid (após prorrogação);

Palpite de artilheiros: Arsenal – Martin Zubimendi; Atlético de Madrid – Ademola Lookman, Antoine Griezmann.

O jogo de ida no Wanda Metropolitano foi marcado por penalidades. Viktor Gyökeres abriu o placar para o Arsenal no fim do primeiro tempo em cobrança de pênalti, antes de Julián Álvarez empatar a fatura aos 10 minutos da etapa final, garantindo a igualdade para o Atleti.

O empate manteve a invencibilidade do Arsenal na Champions League, que já dura 13 jogos nesta temporada. Uma das 10 vitórias nessa sequência ocorreu justamente no Emirates Stadium contra um Atleti instável — um sonoro 4x0 na fase de liga, em outubro de 2025.

Os donos da casa chegam a este confronto contra o Atleti (o terceiro na temporada) embalados por uma vitória de 3x0 sobre o Fulham no último fim de semana.

A última vez que o Arsenal disputou uma final de Champions League foi há exatos 20 anos. Já o Atleti espera há uma década desde sua última aparição em finais. Ambos os lados estão sedentos para encerrar esses longos jejuns.

Diego Simeone poupou boa parte de seus titulares contra o Valencia, vendo sua equipe reserva vencer por 2x0. Os Rojiblancos têm sido irregulares, mas sua resiliência é inegável. O retrospecto fora de casa nesta competição é um ponto de atenção — as três derrotas do clube como visitante na Champions League ocorreram contra adversários ingleses.

O Arsenal deve sentir o desgaste de ter utilizado força máxima contra o Fulham enquanto persegue o título da Premier League. O Atlético chegará mais descansado. Além disso, eles levaram a melhor sobre o Arsenal na última semifinal europeia entre ambos, pela Europa League 2017/18. A expectativa é que os Rojiblancos carimbem o passaporte para Budapeste.

Escalações esperadas para Arsenal x Atlético de Madrid

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres, Trossard;

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Lookman, Koke, Cardoso, Álvarez, Griezmann, Sørloth.

Um duelo eletrizante no Emirates

Arsenal e Atlético de Madrid mostraram muita casca grossa no jogo de ida em Madri. Ninguém saiu com a vitória, deixando a decisão totalmente aberta para este confronto.

Curiosamente, o último encontro em mata-mata europeu entre as equipes foi na semifinal da Europa League 2017/18. A ida terminou em 1x1 em Londres, antes de um gol solitário de Diego Costa colocar o Atleti na final contra o Marseille.

O Atlético balançou as redes em 10 das suas últimas 11 partidas fora de casa pela Champions League, marcando exatamente dois gols em cinco das últimas seis viagens. Já os últimos cinco compromissos do Arsenal na competição tiveram Menos de 2.5 gols. Além disso, apenas três dos últimos 13 jogos em casa dos Gunners no torneio registraram "Ambas Marcam".

No entanto, o sarrafo está lá no alto desta vez. Ambas as equipes devem encontrar caminhos para furar as defesas em um jogo que promete ser aberto até o fim. Pelo menos três gols são prováveis em um embate que tem tudo para se estender por 120 minutos.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Atlético de Madrid: Ambas as equipes marcam: sim & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.87 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

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Uma vitória suada do Atlético no fim

O Arsenal superou os espanhóis do Villarreal para chegar à final da Champions League de 2006 contra o Barcelona. Dez anos depois, o Atlético despachou o Bayern de Munique pelo critério do gol fora de casa nas semifinais.

Os Gunners devem chegar fadigados. Mikel Arteta escalou seus melhores onze contra o Fulham no fim de semana. O Arsenal está dividindo atenções em duas frentes, com a Premier League sendo a outra prioridade absoluta.

Enquanto isso, Diego Simeone moldou um time resiliente, acostumado a lidar com grandes pressões ao longo dos anos. Uma semana inteira de descanso para seus principais jogadores significa que a vantagem do Arsenal em casa pode ser neutralizada.

O time de Londres não perde há nove jogos contra times espanhóis e é a única equipe invicta nesta edição da Champions League. Contudo, esta competição é famosa por roteiros surpreendentes.

Espere que os Rojiblancos consigam uma vitória apertada na reta final, talvez na prorrogação. Dito isso, uma decisão nos pênaltis também não pode ser descartada.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Atlético de Madrid: Atlético de Madrid se classifica, com odds de 3.30 na Betano

Ademola de volta à forma

Ademola Lookman tem sido, sem dúvida, uma das melhores contratações de inverno da história recente. O Atlético de Madrid buscou o artilheiro nigeriano na Atalanta e o impacto foi imediato.

Desde que chegou, Lookman soma sete gols e quatro assistências em 19 partidas oficiais. Ele marcou dois gols em suas últimas três participações — no jogo de volta da Champions League contra o Barcelona e na final da Copa do Rei contra a Real Sociedad.

Lookman deu a volta por cima após uma ausência de dois jogos, devido a um desconforto muscular, contra o Arsenal na semana passada. Ele registrou quatro finalizações e o recorde da partida de oito toques dentro da área adversária. Também acertou 29 de 32 passes — uma precisão de 91%.

Com o suporte de Alexander Sørloth, Julián Álvarez e Antoine Griezmann, Lookman tem tudo o que é preciso para levar os três vezes vice-campeões a mais uma final.