Palpite Wolves x Manchester City - Premier League - 30/9/23

Saiba os melhores palpites e dicas de aposta para Wolverhampton x Manchester City, na Premier League.

Após sofrer sua primeira derrota no tempo regulamentar nesta temporada, ao cair na Copa da Liga Inglesa diante do Newcastle, o Manchester City busca a manutenção dos 100% de aproveitamento na Premier League.

O desafio do Wolverhampton é dos maiores, com os Wolves também vindo de uma eliminação da Copa da Liga, perdendo de virada para o Ipswich Town, por 3-2.

Aposta Palpite Odd Ambos times marcam - Gols Vitória do Man. City e a partida com pelo menos 3 gols 1.80 na Betano Total de chutes Phil Foden 1+ 1.45 na Betano Chutes no alvo Bahia ou Dominik Szoboszlai pelo menos um 1.98 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

City é melhor em tudo neste início de temporada

Pep Guardiola já havia deixado bem claro que pouparia várias peças no confronto da Copa da Liga, e assim o fez, sequer colocando Erling Haaland na etapa complementar, quando perdia por 1-0 para o Newcastle

Ressaltando este ponto, os Citizens devem vir descansados para defender a sua campanha irretocável na Premier League, visitando os Wolves no Molineaux.

Após seis rodadas, não só o Manchester City tem 100% de aproveitamento, mas possui o melhor saldo de gols (+13) e a melhor defesa, tendo sofrido apenas três gols.

Os Citizens também marcaram três ou mais gols em quatro jogos nesta temporada, em todas as competições.

Palpite 1 - Wolves x Manchester City - Vitória do Man. City e a partida tendo pelo menos 3 gols: 1.80 na Betano.

Jovem inglês brilha em nova posição

Phil Foden, que brilhou por muito tempo como ponta neste esquema de Pep Guardiola, segue jogando o fino da bola, agora em uma nova posição.

Com a saída de Ilkay Gundogan e a lesão de Kevin De Bruyne, Foden tem atuado em uma posição mais central, e contribuído diretamente para cinco gols dos Citizens na temporada, com um seu, e quatro assistências.

Em seis partidas na Premier League, Foden tem média de 2,2 chutes por jogo, tendo finalizado pelo menos uma vez em cinco das seis partidas que realizou no Campeonato Inglês.

Palpite 2 - Wolves x Manchester City - (Chutes) Phil Foden 1+: 1.45 na Betano.

City tem melhor defesa da competição

O Man City, como foi citado acima, possui a melhor defesa na Premier League, tendo sofrido apenas três gols em seis jogos.

Do outro lado, o Wolves marcou apenas um gol em duas partidas contra equipes do Big Six neste Campeonato Inglês.

Em três dos últimos quatro confrontos entre estas duas equipes, o Manchester City levou a melhor sem sofrer gols.

Palpite 3 - Wolves x Manchester City - Wolverhampton para não marcar: 2.07 na Betano.