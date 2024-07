Palpite Vitória x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 24/7/24

Pela 19ª rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Vitória recebe o Flamengo nesta quarta-feira (24) às 20h, no Barradão, em Salvador.

Confira, portanto, os palpites que nosso especialista em apostas selecionou para este importante compromisso que fecha o primeiro turno da competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.87 na Betano Total de gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.15 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 2.27 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo na briga pelo título

A equipe flamenguista está envolvida diretamente na briga pelo título. Dessa forma, não pode se dar ao luxo de perder pontos contra um time que está no Z-4.

O grupo comandado por Tite é detentor da segunda melhor campanha como visitante no campeonato, em oito jogos venceu quatro, empatou três e perdeu um.

Com esse ótimo desempenho atuando longe de casa, vemos o Flamengo como favorito diante dos baianos.

Palpite 1 - Vitória x Flamengo - Flamengo vence: 1.87 na Betano.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Flamengo deve vencer a partida contra o time do Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Ambos vão em busca de vitória

Como mencionado, os dois times estão precisando vencer: o Flamengo para continuar na briga pela liderança e o Vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

Ainda, vale mencionar que nos seis jogos mais recentes do Mengão, em pelo menos cinco deles a equipe se deparou com jogos que obtiveram mais de dois tentos.

Com esses dados e considerando o que está em jogo para ambos os times, acreditamos que essa pode ser uma partida com muitos gols.

Palpite 2 - Vitória x Flamengo - Mais de 2,5 gols: 2.15 na Betano.

Pedro é o artilheiro da liga

Pedro, que foi artilheiro do Campeonato Carioca nesta temporada, segue sendo letal também em dimensões nacionais.

Neste Brasileirão, o camisa nove do time da Gávea já soma nove gols marcados. Sendo assim, lidera a artilharia da liga.

Agora, atuando contra um time que tem uma das defesas mais ineficientes do campeonato, existem claros indícios de que Pedro poderá voltar a marcar.

Palpite 3 - Vitória x Flamengo - Pedro marca a qualquer momento: 2.27 na Betano.