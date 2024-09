Palpite Venezuela x Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo - 10/9/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima edição da Copa do Mundo, a Venezuela recebe a equipe do Uruguai.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (10 de setembro), às 19h, no Estádio Monumental de Maturín, localizado em Maturín. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Uruguai vence 2.55 na Superbet Gols Mais/Menos Uruguai mais de 1,5 2.90 na Superbet Chutes ao gol Rondón mais de 0,5 1.53 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Uruguai tem vantagem no histórico

Segundo registros, essas seleções se enfrentaram em 33 oportunidades, das quais os uruguaios triunfaram na maioria deles.

Ao todo, a Celeste venceu 19 vezes, o que corresponde a 58% dos duelos. Houveram ainda 9 empates (27%) e 5 vitórias venezuelanas (15%).

Para este duelo, o Uruguai vem de empate por 0 a 0 contra o Paraguai, enquanto a Venezuela foi atropelada pela Bolívia, pelo placar de 4 a 0.

Palpite 1 - Venezuela x Uruguai - Uruguai vence: 2.55 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Venezuela x Uruguai nas principais casas de apostas da atualidade. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Uruguai tem o melhor ataque

Para este encontro, é importante considerar que o time comandado por Marcelo Bielsa tem o ataque mais efetivo das eliminatórias, tendo marcado 13 gols em sete jogos.

Ainda que Darwin Núñez, artilheiro das eliminatórias com 5 gols marcados, seja desfalque, a equipe Celeste tem um elenco forte e deve encontrar o caminho das redes.

Outro ponto relevante, é que a Venezuela sofreu 7 gols em 7 jogos, o que demonstra que costuma ser vazada pelo menos uma vez por jogo.

Palpite 2 - Venezuela x Uruguai - Uruguai mais de 1,5 gols: 2.90 na Superbet.

Venezuela deve ter alguns momentos de ataque

Voltando a atuar em casa, onde vem sendo forte na competição, uma vez que venceu dois e empatou um de seus três jogos, os venezuelanos também devem tentar impor seu ritmo.

A equipe vem demonstrando muita evolução no cenário da América do Sul, com jogadores que demonstram bastante talento, tal como o atacante Salomón Rondón, que atua pelo Pachuca, do México.

Nessas eliminatórias ele já soma dois gols, e vale lembrar ainda que, na Copa América deste ano, ele foi vice-artilheiro com três tentos.

Palpite 3 - Venezuela x Uruguai - Rondón mais de 0,5 chutes no alvo: 1.53 na Superbet.