Palpite Vasco x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 7/8/23

Confira os melhores palpites para apostar em Vasco x São Paulo, no Campeonato Brasileiro

Sem o chileno Gary Medel, que acabou expulso na última rodada, o Cruzmaltino retorna até São Januário para receber o Tricolor Paulista, que chega embalado por duas vitórias seguidas, incluindo o triunfo de virada no Majestoso.

Com a derrota por 4-1 para o Santos, o Vasco da Gama perdeu na última rodada seu maior período de invencibilidade neste Brasileirão. A equipe carioca não perdia há quatro jogos.

Os especialistas da Goal selecionaram opções de palpites para apostar neste confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado (Chance Dupla) São Paulo ou empate 1.57 na Betano Total de gols Mais de 2.5 2.18 na Betano Total de escanteios 11 ou mais 1.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Domínio recente do tricolor neste embate

O retrospecto entre estas equipes nos últimos anos não envolve muitos duelos, já que disputaram diferentes divisões em duas das três temporadas mais recentes.

No entanto, São Paulo e Vasco se enfrentaram por outra competição em 2021, duelando nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Em três confrontos desde 2021, o Tricolor Paulista levou a melhor em todos, vencendo por 4-2 no primeiro turno deste Brasileirão, além de vitórias por 2-1 e 2-0, na Copa do Brasil.

Na sua última visita ao Rio de Janeiro, o São Paulo voltou para casa vitorioso, derrotando o Flamengo pela ida da final da Copa do Brasil, por 1-0.

Palpite 1 - Vasco x São Paulo - São Paulo ou empate: 1.57 na Betano.

Cruzmaltino em meio a jogos com muitos gols

Este bom momento recente do Vasco, interrompido na última rodada, vinha em meio a partidas com muitos gols. Um fator que seguiu até na derrota por 4-1, diante do Santos.

Nos últimos dois jogos do Vasco como mandante neste Brasileirão, foram marcados 12 gols. Mesmo em meio a vitórias, a equipe de Ramón Díaz sofreu dois gols do Fluminense, e um do Coritiba.

A média de gols nos últimos três confrontos entre São Paulo e Vasco é de 3.66 gols por jogo, com o mais recente terminando com seis, quando o Tricolor Paulista derrotou o Cruzmaltino por 4-2.

Palpite 2 - Vasco x São Paulo - Mais de 2.5 gols: 2.18 na Betano.

Histórico de muitos escanteios neste tipo de duelo

Geralmente quando o Vasco enfrenta uma equipe da primeira metade da tabela, com condições de propor o jogo mesmo como visitante, o duelo possui um bom número de escanteios.

O Cruzmaltino recebeu Athletico-PR, Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense, em quatro de seus cinco últimos jogos como mandante. Estas quatro partidas tiveram uma média de 12,25 escanteios por jogo.

O São Paulo, em sua última partida como visitante, participou de um jogo com um total de 12 escanteios contra o Internacional, no Beira-Rio.

Palpite 3 - Vasco x São Paulo - 11 ou mais escanteios: 1.87 na Betano.