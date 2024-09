Palpite Vasco x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 22/9/24

Vasco e Palmeiras, dois times tradicionais do futebol brasileiro, terão seus caminhos cruzados na 27ª rodada do Brasileirão.

O duelo entre cariocas e paulistas será neste domingo (22), às 16h, no Estádio São Januário, Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.90 na Superbet Gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 2.00 na Superbet Jogador a marcar Flaco López a qualquer momento 2.87 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Palmeiras tem sido um visitante competitivo

O Alviverde é o segundo time mais eficiente quando atua fora de casa. Essa força como visitante, inclusive, tem o colocado na briga pelo título nacional.

Atuando nessa condição, o Palmeiras realizou 12 jogos, dos quais venceu cinco, empatou quatro e perdeu apenas três vezes.

Além disso, é importante considerar que o Palmeiras não perde para o Vasco há onze jogos. Nesse intervalo foram 7 vitórias e 4 empates.

Palpite 1 - Vasco x Palmeiras - Palmeiras vence: 1.90 na Superbet.

Palmeiras tem o segundo melhor ataque do Brasileirão

Embora esteja atuando longe de seus domínios e contra um Vasco que vem demonstrando evolução ao longo da temporada, existem indícios de que o Palmeiras possa marcar gols.

Os comandados de Abel Ferreira são donos do segundo ataque que mais soma gols no campeonato, atrás apenas do Botafogo, líder do Brasileirão.

Em 26 jogos na liga nacional, os paulistas marcaram 43 gols, o que sugere uma média de 1,65 por rodada.

Palpite 2 - Vasco x Palmeiras - Palmeiras mais de 1,5 gols: 2.00 na Superbet.

Flaco López tem sido um jogador importante para o Verdão

O jogador argentino que defende as cores do Palmeiras tem sido um dos principais nomes do setor ofensivo do clube nesta temporada.

No Campeonato Paulista, por exemplo, ele foi o artilheiro do time, tendo marcado 10 gols ao longo do estadual e colaborado ativamente para o título da equipe.

Nesta edição do Brasileirão, por outro lado, ele já é o terceiro principal goleador, visto que soma oito gols. Esses números certamente indicam que López vive uma temporada goleadora.

Palpite 3 - Vasco x Palmeiras - Flaco López marca a qualquer momento: 2.87 na Superbet.