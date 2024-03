Palpite Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca - 10/3/24

Pelo primeiro jogo da semifinal do campeonato estadual do Rio de Janeiro, o Vasco recebe a equipe do Nova Iguaçu.

O confronto acontece no dia 10 de março (domingo), no Estádio do Maracanã, na capital carioca. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este grande duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Nova Iguaçu - empate anula 4.55 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.02 na Betano Jogador a marcar Carlinhos a qualquer momento 2.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Tudo em aberto no Maracanã

O Nova Iguaçu vem realizando uma campanha realmente invejável, tanto que terminou a primeira fase sendo o vice-campeão da Taça Guanabara.

O Vasco, por sua vez, teve uma importante arrancada na reta final do campeonato e conseguiu assegurar uma vaga nas semifinais. O time encerrou a primeira fase em terceiro lugar.

Sendo assim, considerando que ambos têm um aproveitamento similar, tudo está em aberto nesta partida. Então, um palpite de empate anula a aposta pode ser válido para, em caso de igualdade, receber os fundos de volta para palpitar no jogo da volta.

Palpite 1 - Vasco x Nova Iguaçu - Nova Iguaçu - empate anula aposta: 4.55 na Betano.

Ataques potentes

O Vasco, mandante deste duelo, conseguiu marcar 20 gols em onze partidas, sendo uma média de 1,81. Dessa forma, o Gigante da Colina ostenta o segundo setor ofensivo mais eficiente.

Do outro lado, o Nova Iguaçu fecha o top 3 dos times com mais gols na primeira fase, sendo 18 gols marcados pela equipe, estabelecendo uma média de 1,63 por partida.

Dessa forma, considerando que as duas equipes tem uma média de gols superior a um por partida, pode ser interessante acreditar em um duelo no qual as duas equipes cheguem às redes.

Palpite 2 - Vasco x Nova Iguaçu - Sim para ambos marcam: 2.02 na Betano.

O artilheiro vai a campo

Formado no Corinthians, Carlinhos integrou a mesma geração de Malcom e Guilherme Arana. Após deixar a equipe paulista, o atacante percorreu clubes com menor aporte financeiro em diversas regiões do Brasil.

Sua performance notável no Audax-RJ, em 2023, atraiu a atenção do Nova Iguaçu, que conseguiu garantir sua contratação.

Neste ano, Carlinhos vem fazendo uma de suas melhores temporadas no futebol. O atleta, ao lado de Pedro, do Flamengo, aparece como artilheiro do Campeonato Carioca 2024. O jogador anotou oito gols até aqui e vem sendo um dos principais responsáveis pelo sucesso da equipe neste estadual.

Palpite 3 - Vasco x Nova Iguaçu - Carlinhos marca a qualquer momento: 2.70 na Betano.