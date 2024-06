Palpite Vasco x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 2/6/24

O retorno às ações do Brasileirão tem como um de seus destaques o clássico carioca reunindo as duas maiores torcidas do estado.

Este jogo marcará a estreia de Álvaro Pacheco no comando técnico do Vasco da Gama, tendo assumido o cargo em meio a esta paralisação das últimas semanas.

Mengão vem dominando Clássico dos Milhões

Flamengo e Vasco realizaram seis confrontos desde o início da temporada passada, neste período o Fla acumula quatro vitórias contra apenas uma do Cruzmaltino.

Considerando somente os confrontos com mando vascaíno, a última vitória do Gigante da Colina ocorreu em 2016, já acumulando 13 encontros sem vencer desde então nesse cenário.

Na temporada passada o Fla levou a melhor nos dois jogos válidos pelo Brasileirão, vencendo por 4-1 no primeiro turno e 1-0 no segundo.

As expectativas crescem e a produção permanece

O centroavante Pedro vive uma das melhores fases de sua carreira e não dá sinais de parar por aí.

São quatro jogos seguidos do Mengão com o camisa 9 balançando as redes pelo menos uma vez, acumulando cinco gols neste período.

No ano passado, Pedro marcou quatro gols diante do Vasco, três pelo Campeonato Carioca e um pelo Brasileirão.

Defesa do Fla retomou os níveis do início do ano

O Flamengo deve, entre outros fatores, a sua solidez defensiva, essa evolução recente em todas as competições.

A equipe comandada por Tite tem quatro jogos seguidos sem ser vazada, tendo sofrido seu último gol em empate por 1-1 com o Massa Bruta no Nabizão.

Neste confronto direto entre Fla e Vasco, o Gigante da Colina anda encontrando dificuldades em penetrar a defesa Rubro-Negra, sem marcar em dois dos três últimos encontros.

