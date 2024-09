Palpite Tottenham x Arsenal - Premier League - 15/09/24

Logo em seu primeiro duelo Big Six da atual temporada, Arsenal e Tottenham realizarão seu clássico de maior rivalidade.

Confira os nossos palpites para esse North London Derby válido pela quarta rodada da Premier League;

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 2.30 na Superbet Ambos os times marcar Sim 1.47 na Superbet Chutes no alvo de um jogador Bukayo Saka ter mais de 0.5 1.60 na Superbet

Últimos confrontos refletem a disparidade entre as equipes

O Tottenham até teve uma boa temporada no primeiro ano de Ange Postecoglou. O Arsenal de Mikel Arteta está em outro nível nos últimos anos, brigando pelo título nas últimas duas edições da Premier League.

Essa diferença atual entre as equipes ilustra bem porque o Arsenal tem dois triunfos seguidos na casa do Tottenham, isso após ficar sem vencer os Spurs fora de casa de 2016 a 2022.

Voltando até os números da temporada passada, o Arsenal tem uma sequência de cinco vitórias atuando como visitante na Premier League.

Palpite 1 - Tottenham x Arsenal - Vitória do Arsenal: 2.30 na Superbet.

North London Derby tem sido um clássico movimentado

A expectativa de jogos mais tensos e sem tantas chances é algo natural se tratando de grandes rivalidades, todavia esse não tem sido o caso no duelo entre Spurs e Gunners.

Na edição passada da Premier League, a média de gols desse confronto foi de 4.5 por partida, com esses rivais protagonizando dois jogos bem movimentados, os primeiros de Ange Postecoglou contra os Gunners.

O duelo no Emirates Stadium terminou em empate por 2-2 e o Arsenal venceu fora de casa por 3-2.

Palpite 2 - Tottenham x Arsenal - Sim para ambas as equipes marcar: 1.47 na Superbet.

Starboy começa a temporada com tudo

O torcedor do Arsenal certamente não amou o fato de Saka ser fortemente utilizado na última data Fifa. Isso não deve interferir em sua disponibilidade para o clássico.

Tendo participação diretamente em quatro gols do Arsenal na Premier League, marcando um e dando três assistências, o ponta inglês tem participado das ações ofensivas dos Gunners com enorme frequência e sucesso.

Saka tem uma média de 2.3 chutes no alvo na Premier League nesta curta amostra de apenas três jogos.

Palpite 3 - Tottenham x Arsenal - Bukayo Saka ter mais de 0.5 chutes no alvo: 1.60 na Superbet.