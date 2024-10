Palpite São Paulo x Vasco - Campeonato Brasileiro - 16/10/24

São Paulo e Vasco, dois times tradicionais do futebol brasileiro, abrem a 30ª rodada do Brasileirão.

O duelo entre paulistas e cariocas será nesta quarta-feira (16/10), às 21h45, no Estádio Brinco de Ouro, Campinas. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado e Ambos marcam Sim/Não São Paulo vence e Sim 4.25 na Betano Escanteios Mais/Menos São Paulo mais de 5,5 1.62 na Betano Jogador a marcar Vegetti a qualquer momento 4.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

São Paulo é um dos melhores mandantes da liga

O time paulista chega para este jogo, de certa forma, pressionado. A equipe precisa voltar a vencer para manter vivo seu objetivo de terminar a competição no G-4.

Ainda que atue em Campinas, o Tricolor, jogando como mandante, tem o favoritismo. Afinal, o São Paulo é o quinto melhor mandante da liga, enquanto o Vasco é o oitavo pior visitante.

No entanto, esperamos um duelo bastante acirrado, com ambos os times marcando gols. Isso, inclusive, aconteceu em três dos últimos quatro jogos diretos entre esses clubes.

Palpite 1 - São Paulo x Vasco - São Paulo vence e sim para ambos marcam: 4.25 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

São Paulo deve ter as iniciativas ofensivas

Zubeldía vem enfrentando questionamentos a frente do comando técnico do São Paulo. Dessa forma, apenas um triunfo pode trazer tranquilidade para o treinador.

Com o retorno de Calleri que deve formar um trio ofensivo com Lucas e Luciano, o time paulista deve pressionar seus adversários, o que naturalmente pode gerar muitos escanteios.

Para embasar esse palpite, notamos que nos dois jogos mais recentes do São Paulo, contra Cuiabá e Corinthians, a equipe somou 7 escanteios em cada um dos confrontos.

Palpite 2 - São Paulo x Vasco - São Paulo mais de 5,5 escanteios: 1.62 na Betano.

Vegetti é um dos artilheiros do Brasileirão

Na corrida pela artilharia do Campeonato Brasileiro, o argentino Pablo Vegetti se destaca como o terceiro atleta com mais gols na competição.

Até aqui, o ‘pirata’ anotou 9 gols em 26 jogos (média de 0,34). Com esse número de tentos, ele fica atrás apenas de Hulk, que tem 10 gols, e Pedro, que soma 11.

Para embasar esse palpite, é importante considerar ainda que o Tricolor Paulista sofreu gols em todos os seus últimos quatro jogos.

Palpite 3 - São Paulo x Vasco - Vegetti marca a qualquer momento: 4.00 na Betano.