Palpite São Paulo x Internacional - Campeonato Brasileiro - 22/09/24

Os seis pontos que separam o São Paulo do Internacional na briga pelo G6 devem ser relevados pelo fato do Colorado ter dois jogos a menos.

Confira os nossos palpites para esse embate que já foi decisão de Libertadores em 2006.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Internacional 3.25 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Rafael Borré 3.75 na Betano Total de gols de uma equipe São Paulo marcar no máximo um 1.40 na Betano

Colorado é um dos times em melhor fase da Série A

Apenas o Palmeiras somou mais pontos do que os 10 do Internacional nas últimas quatro rodadas.

Uma equipe que vivia uma temporada melancólica até pouco tempo, o Colorado se encontra bem posicionado na luta para retornar a Libertadores, competição que não pôde disputar na atual temporada.

Embora sua última vitória tenha vindo diante do Cuiabá, que luta para não cair, o Colorado também tem grandes triunfos contra equipes da parte de cima da tabela nesse período recente, superando Cruzeiro e Fortaleza.

O São Paulo até teve sucesso com seu time reserva no último final de semana, também superando o Cruzeiro, porém a ausência de seus principais jogadores não deixa de ser uma perda importante. A expectativa é de que o Tricolor Paulista poupe a equipe principal, visando as quartas de final da Libertadores.

Palpite 1 - São Paulo x Internacional - Vitória do Internacional: 3.25 na Betano.

Rafael Borré é artilheiro do Inter no Brasileirão

A afirmação que Borré é o principal goleador do Colorado não chama tanto a atenção por si só, mas ao considerar o seu número de jogos, esse feito se torna mais impressionante.

O atacante colombiano possui cinco gols em 12 aparições, empatado com Wesley no topo, porém Borré chegou a essa marca em 21 jogos.

Nas duas últimas partidas nas quais esteve em campo pelo Colorado, Borré deixou o seu, contribuindo em vitórias contra Cuiabá e Juventude.

Palpite 2 - São Paulo x Internacional - Rafael Borré marcar a qualquer momento: 3.75 na Betano.

Ataque do São Paulo vive seca de gols

O Tricolor Paulista finalmente voltou a marcar na última rodada, vencendo a Raposa por 1-0. Esse foi o único gol do São Paulo nos cinco jogos mais recentes por todas as competições.

A maioria dessas partidas aconteceu fora de casa e o Tricolor Paulista sofre uma queda quando joga longe do MorumBis, porém mesmo em seu último jogo como mandante, o São Paulo não marcou em derrota para o Galo.

Os números defensivos do Colorado reforçam a possibilidade de poucos gols da equipe mandante. Apenas o Palmeiras sofreu menos gols do que os 20 concedidos pelo Internacional.

Palpite 3 - São Paulo x Internacional - São Paulo marcar no máximo um gol: 1.40 na Betano.