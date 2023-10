Palpite São Paulo x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 21/10/23

Confira os melhores palpites para o jogo São Paulo x Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Veja odds e opções

Sábado (21) é duelo de tricolores no Morumbi, com as duas equipes vindo de derrotas para times em posições inferiores na tabela, e por isto, em busca de se reafirmar dentro da competição.

Se a cada rodada as aspirações de alcançar o Botafogo parecem mais distantes para o Grêmio, o Tricolor Gaúcho deve se atentar à proximidade de seus perseguidores.

Os especialistas em apostas da Goal apresentam opções de palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo 1.98 na Betano Ganhar qualquer um dos tempos São Paulo 1.57 na Betano Resultado correto Vitória do São Paulo por 2-1 8.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Grêmio não vence no Morumbi desde 2013

O Tricolor Gaúcho até chegou a garantir uma vaga na decisão da Copa do Brasil com empate no Morumbi em 2020. Contudo, de maneira geral, o seu desempenho na casa do São Paulo não é dos melhores.

Na última vez em que se enfrentaram no Cícero Pompeu de Toledo, foi o São Paulo que levou a melhor, vencendo por 2-1 em agosto de 2021.

Apesar de também vir de um tropeço em casa, é o desempenho como visitante que limita quaisquer chances do Grêmio de alcançar o Botafogo.

A equipe de Renato Portaluppi perdeu sete dos 13 jogos que fez fora de casa até o momento, e só possui três vitórias longe de sua Arena.

Palpite 1 - São Paulo x Grêmio - Vitória do São Paulo: 1.98 na Betano.

Tricolor Paulista é outro com apoio de sua torcida

Talvez não há equipe no futebol brasileiro que apresenta tamanho contraste, entre seu desempenho como mandante e visitante.

O São Paulo, que continua sem vencer longe do Morumbi, retorna a sua casa em busca de seu décimo triunfo como mandante neste Brasileirão.

Dos 35 pontos do São Paulo, 29 foram somados em sua casa, tendo vencido seus dois jogos mais recentes no Morumbi.

Palpite 2 - São Paulo x Grêmio - São Paulo ganhar qualquer um dos tempos: 1.57 na Betano.

Sequência com o mesmo placar

Curiosamente, o São Paulo vem seguindo com o mesmo resultado em seus jogos em casa.

As três últimas partidas do Tricolor Paulista no Morumbi terminaram com o placar de 2-1, sendo duas vitórias do São Paulo, e também uma derrota para o Fortaleza.

Em total, seis das últimas 11 partidas do São Paulo, fora ou dentro de casa, terminaram com o placar de 2-1.

Palpite 3 - São Paulo x Grêmio - (Resultado correto) Vitória do São Paulo por 2-1: 8.75 na Betano.