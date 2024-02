Palpite São Bernardo x Palmeiras - Campeonato Paulista - 15/2/24

Em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, a equipe do São Bernardo, atuando como mandante, recebe o Palmeiras.

O confronto acontece no dia 15 de fevereiro (quinta-feira), no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. Confira os principais palpites para este importante duelo do Paulistão 2024, a partir da análise de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.62 na Betano Jogador a marcar Raphael Veiga a qualquer momento 2.87 na Betano Gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 gols 1.88 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Palmeiras é o último invicto do Paulistão

Na liderança do Grupo B com quatorze pontos, provindos de quatro vitórias e dois empates, o Palmeiras se apresenta como único time que ainda mantém a invencibilidade no campeonato.

Do outro lado, o São Bernardo vem bem no Grupo D, acumulando 12 pontos, um a menos que o líder da chave, o São Paulo.

Porém, o que nos faz acreditar no Palmeiras como favorito é que, além do elenco mais qualificado, o Alviverde tem um histórico direto melhor. Em oito jogos entre essas equipes, o Verdão venceu sete e empatou um.

Palpite 1 - São Bernardo x Palmeiras - Palmeiras vence: 1.62 na Betano.

Raphael Veiga segue entre os artilheiros

A artilharia do campeonato, hoje, tem no topo de sua lista o atacante Dellatorre, atleta do Mirassol, que já conseguiu marcar cinco gols na competição.

Logo abaixo seguem dois jogadores do Palmeiras, Flaco López e Raphael Veiga, ambos já somam quatro gols no Campeonato Paulista.

Assim, o que nos faz acreditar em um gol de Raphael Veiga é que, além do meio-campista do Alviverde ser bom em chutes de meia distância, o atleta é ainda o cobrador de pênaltis oficial da equipe. Ou seja, o que certamente pode aumentar suas chances de gol.

Palpite 2 - São Bernardo x Palmeiras - Raphael Veiga marca a qualquer momento: 2.87 na Betano.

Endrick fica à disposição de Abel

Ainda que o Palmeiras não figure no top 3 do melhor ataque do Campeonato Paulista, visto que conseguiu ir às redes em apenas dez ocasiões, é necessário observar que a equipe de Abel Ferreira tem um jogo a menos em relação às demais equipes.

Nesse sentido, considerando que o Verdão conta com dois dos principais artilheiros do Paulistão em seu elenco, é possível acreditar que a equipe possa marcar gols neste confronto.

Outro ponto interessante é que a equipe, que teve o melhor ataque do Brasileirão de 2023, poderá contar nesse jogo com sua estrela, o jovem Endrick, que retorna da Seleção Brasileira pré-Olímpica.

Palpite 3 - São Bernardo x Palmeiras - Palmeiras mais de 1,5 gols: 1.88 na Betano.