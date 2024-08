Palpite Palmeiras x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 18/08/24

Os rivais paulistas que já decidiram título nessa temporada se enfrentam pela Série A no meio de dois duelos decisivos da Libertadores.

Confira aqui os nossos palpites para o Choque-Rei válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do Palmeiras ou empate e dois gols ou menos 1.90 na Superbet Resultado do primeiro tempo Empate 2.05 na Superbet Total de escanteios Dez ou mais 1.60 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Três jogos e nenhum vencedor no tempo regulamentar

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram por três competições diferentes ao longo da temporada, podendo inclusive terem mais duelos caso ambos avancem na Libertadores.

No histórico de 2024, o equilíbrio prevaleceu com três empates no mesmo número de partidas. Atuando fora de casa, o São Paulo terá de contrariar os números ruins como visitante, vencendo apenas três de 10 partidas longe do MorumBis.

Os confrontos diretos terminaram todos com placares baixos, duas vezes no 0-0 e outro no 1-1. Corroborando a expectativa de poucos gols, Palmeiras e São Paulo possuem duas das quatro melhores defesas da competição.

Palpite 1 - Palmeiras x São Paulo - Vitória do Palmeiras ou empate e partida com no máximo dois gols: 1.90 na Superbet

Início de jogo segue sendo um problema alviverde

As últimas duas atuações palmeirenses na Série A possuem roteiros similares, buscando o empate no segundo tempo em ambas as ocasiões.

Nos confrontos fora de casa contra Internacional e Flamengo, o Palmeiras foi para o intervalo sem marcar e passou muito próximo de derrotas por 1-0.

A defesa mantém normalmente o time no jogo, considerando que em três das últimas quatro rodadas, o Palmeiras foi para o intervalo com o placar em igualdade.

Palpite 2 - Palmeiras x São Paulo - Empate no primeiro tempo: 2.05 na Superbet

Verdão lidera o ranking de escanteios

Normalmente tomando a iniciativa apoiado por uma torcida que enche bem o Allianz Parque, o Palmeiras atua com bastante agressividade em casa.

Atual quarto colocado, o Verdão lidera o ranking de escanteios da Série A, possuindo uma média de 7.2 por partida.

O São Paulo não deve ter uma estratégia tão pragmática quanto o Vitória, mas mesmo assim, é válido relatar que o Verdão teve 13 escanteios em sua última partida em casa pelo Brasileirão, quando foi derrotado pelo Rubro-Negro Baiano por 2-0.

Palpite 3 - Palmeiras x São Paulo - 10 ou mais escanteios: 1.60 na Superbet