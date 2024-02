Palpite Palmeiras x Ituano - Campeonato Paulista - 8/2/24

Em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, a equipe do Palmeiras, atuando como mandante, recebe o Ituano.

O confronto acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira), no Allianz Parque, em São Paulo. Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este importante duelo do Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.33 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.57 na Betano Jogador a marcar Raphael Veiga a qualquer momento 2.87 na Betano

Palmeiras foca no Paulistão

Após derrota nos pênaltis na Supercopa do Brasil, perdendo o título para o São Paulo, o Verdão volta a se concentrar no Campeonato Paulista, ao qual lidera o Grupo B com dez pontos.

Do outro lado, ainda que figure na segunda posição do Grupo A, o Ituano, com apenas quatro pontos, provindos de uma vitória, um empate e três derrotas, vem se mostrando muito inconsistente.

Dessa maneira, com o Palmeiras invicto no ano e atrelado ao fator casa, a equipe de Abel Ferreira tem amplo favoritismo para triunfar neste duelo.

Palpite 1 - Palmeiras x Ituano - Palmeiras vence: 1.33 na Betano.

Ambos ficaram em um 0 a 0 em seus jogos recentes

O Palmeiras, em seu jogo mais recente, ficou apenas em um 0 a 0 contra o São Paulo, em jogo válido pela final da Supercopa.

Do outro lado, o jogo do Ituano, disputado pela quinta rodada do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, também obteve a mesma característica, terminando em um empate sem gols.

Indo mais a fundo nos números do time de Itu, é válido considerar que em todos os seus jogos deste Paulistão, nas cinco rodadas iniciais, apenas uma equipe ou nenhuma marcou gols em todos os jogos

Palpite 2 - Palmeiras x Ituano - Não para ambos marcam: 1.57 na Betano.

Veiga segue na artilharia

Mesmo com um jogo a menos em relação aos outros jogadores que concorrem pela artilharia da competição, ainda assim, Raphael Veiga segue sendo o jogador com mais gols do Paulistão 2024.

O meio-campista do Alviverde, até aqui, conseguiu marcar quatro gols em quatro jogos disputados, apresentando uma média exata de um tento por jogo.

Ainda, considerando que o atleta é o batedor de pênalti oficial da equipe, suas chances de balançar as redes contra o Ituano ficam ainda maiores. Por este motivo, acreditamos na possibilidade de Veiga conseguir anotar um gol neste duelo.

Palpite 3 - Palmeiras x Ituano - Raphael Veiga a qualquer momento: 2.87 na Betano.