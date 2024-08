Palpite Palmeiras x Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 24/08/24

Na maratona do futebol brasileiro, o Verdão tem tempo mínimo para se recuperar de um confronto anterior, desgastante em todos os sentidos.

Fora das competições eliminatórias, o foco do Palmeiras é lutar para retornar ao topo do Brasileirão. O atual bicampeão nacional enfrenta o Dourado neste sábado (24) pela 24ª rodada da Série A.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.47 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Flaco López 2.80 na Superbet Cuiabá para marcar Não 1.85 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Amplo favoritismo se justifica em diferentes análises

Ocupando posições bem distintas na tabela, o Verdão vem de grande triunfo no clássico pelo Brasileirão, enquanto o Dourado não vence há cinco rodadas.

Após algumas temporadas de manutenção na Série A com boas campanhas, o fantasma do rebaixamento assusta e muito a equipe mato-grossense em 2024.

Retratando o confronto direto, o Palmeiras venceu quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes, os dois mais recentes lá na casa de Cuiabá.

Palpite 1 - Palmeiras x Cuiabá - Vitória do Palmeiras: 1.47 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Palmeiras deve sair com a vitória em confronto com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro 2024, neste sábado (24). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Centroavante argentino em sequência positiva

Flaco López começou o ano com tudo se apresentando como excelente fonte de gols no Paulistão, mas passou por um momento de queda depois disso.

O centroavante palmeirense volta a acumular boas aparições, algo que se reflete nos seus números recentes.

Três dos últimos quatro gols do Verdão por todas as competições vieram dos pés ou cabeça de Flaco López, responsável pelos dois na vitória contra o São Paulo na Série A, além de deixar o seu no 2-2 com o Botafogo pela Libertadores.

Palpite 2 - Palmeiras x Cuiabá - Flaco López marcar a qualquer momento: 2.80 na Superbet.

Grande defesa contra ataque que não intimida

Entre equipes com no mínimo 20 jogos no Brasileirão, o Palmeiras tem a melhor defesa da competição, sofrendo apenas 19 gols em 23 aparições.

Apenas em casa são cinco de 12 embates sem ser vazado, embora valha a pena notar que o jogo deste final de semana será no Brinco de Ouro, não no Allianz Parque, que receberá shows.

O retrospecto do Verdão mandando jogos fora do Allianz não é tão bom, mas mesmo em outros cenários tem segurado bem o Cuiabá, sem sofrer gols nos dois embates mais recentes com o Dourado, ambos na Arena Pantanal.

Palpite 3 - Palmeiras x Cuiabá - Cuiabá não marcar: 1.85 na Superbet.