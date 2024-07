Palpite Palmeiras x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 20/07/24

O Palmeiras, comandado pelo técnico Abel Ferreira retorna aos seus domínios para receber um Cruzeiro embalado neste sábado (20), às 21h.

Separados por quatro pontos na tabela, a Raposa pode encostar ainda mais nas primeiras posições caso surpreenda o Verdão em sua casa.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.57 na Betano Jogador marcar de cabeça Flaco López 9.60 na Betano Total de gols (especial) Palmeiras marcar em ambos os tempos 2.57 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Cabuloso ainda tem de se provar fora de casa

O Cruzeiro venceu seu último jogo como visitante ao bater o Grêmio por 2-0 na rodada retrasada, mas esta foi apenas sua segunda vitória longe de casa na Série A.

Enfrentando oponentes da parte de cima da tabela, o Cruzeiro ainda não conseguiu um grande triunfo fora de Minas Gerais.

Nos duelos contra Flamengo, Bahia, e São Paulo, as equipes mais bem posicionadas que o Cabuloso enfrentou como visitante, saiu derrotado em todos.

Palpite 1 - Palmeiras x Cruzeiro - Vitória do Palmeiras: 1.57 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Palmeiras deve sair com a vitória em confronto com o time do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Centroavante palmeirense tem bons números no jogo aéreo

A equipe que mais finaliza no Brasileirão, o Verdão oferece boas chances a Flaco López com certa consistência.

Inclusive, o zero no placar diante do Botafogo passou muito pelas oportunidades desperdiçadas pelo atacante argentino em uma noite na qual pecou na eficiência, mas se apresentou bem para receber essas chances.

Mais da metade dos 15 gols marcados por López na temporada foram feitos de cabeça, dois dos quatro no Brasileirão.

Palpite 2 - Palmeiras x Cruzeiro - Flaco López marcar de cabeça: 9.60 na Betano.

Ataque que demorou a engrenar já vem bem

Os números ofensivos do Palmeiras no início da competição eram fraquíssimos, mas uma boa sequência já o deixa perto dos melhores ataques, possuindo 25 gols no Brasileirão.

A derrota por 1-0 diante do Botafogo interrompeu uma série de quatro jogos do Verdão, sempre marcando dois ou mais gols.

Considerando apenas as partidas em casa, os comandados de Abel Ferreira não ficam sem anotar múltiplos gols desde o fim de maio.

No seu último jogo em casa, o atual campeão abriu o marcador cedo com Flaco López e guardou dois no segundo tempo a caminho de um triunfo por 3-1 contra o Atlético-GO.

Palpite 3 - Palmeiras x Cruzeiro - Palmeiras marcar em ambos os tempos: 2.57 na Betano.