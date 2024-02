Palpite Palmeiras x Corinthians - Campeonato Paulista - 18/2/24

O Timão, que dá bons sinais no início do trabalho de Antônio Oliveira, agora encara seu grande desafio, visitando o Palmeiras neste domingo (18).

Este clássico entre Palmeiras e Corinthians é o principal embate da 9ª rodada do Paulistão. Confira nossa seleção de palpites para o dérbi na Arena Barueri.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.65 na Betano Total de gols de uma equipe Corinthians não marcar 1.98 na Betano Total de gols de uma equipe no segundo tempo Palmeiras marcar um gol no segundo tempo 1.55 na Betano

Verdão domina duelos recentes

O Corinthians não tem tido muita sorte nos últimos confrontos com o Palmeiras, sem uma vitória desde 2021.

Esses rivais paulistas se enfrentaram seis vezes desde o início de 2022, com quatro triunfos do Palmeiras e dois empates.

O último clássico no Allianz Parque terminou com vitória dos donos da casa por 2-1, contando com gols de Murilo e Raphael Veiga.

Palpite 1 - Palmeiras x Corinthians - Vitória do Palmeiras: 1.65 na Betano.

Melhor defesa do Paulistão em campo

Ao lado do Santos, a equipe de Abel Ferreira se coloca como a melhor defesa da competição, tendo sofrido apenas cinco gols. Contudo, ressaltando que o Verdão tem um jogo a menos em relação ao Alvinegro Praiano.

Contando todas as competições, pois o Palmeiras participou da Supercopa do Brasil, o Verdão sofreu um gol nos seus cinco últimos jogos.

Embora tenha marcado quatro em sua última partida fora de casa, o Timão ainda carrega um retrospecto fraco como visitante.

Em três das quatro partidas que realizou longe da Neo Química Arena, o Corinthians não balançou as redes.

Palpite 2 - Palmeiras x Corinthians - Corinthians não marcar: 1.98 na Betano.

Verdão se destaca no apagar das luzes

O Palmeiras vem se dando bem com gols nos finais de seus jogos, inclusive sendo esse o cenário de sua partida na última quinta (15).

Verdão e São Bernardo encaminhavam um empate sem gols até os momentos finais, mas Flaco López apareceu para marcar o gol da vitória alviverde.

O time do Palmeiras marcou pelo menos um gol na etapa complementar de todos os seus sete jogos no Campeonato Paulista.

Palpite 3 - Palmeiras x Corinthians - Palmeiras marcar pelo menos um gol no segundo tempo: 1.55 na Betano.