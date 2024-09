Palpite Newcastle x Manchester City - Premier League - 28/09/24

O líder da competição entra em ação logo cedo neste final de semana, visitando o Newcastle de Eddie Howe.

Confira os nossos palpites para esse duelo entre Newcastle e Manchester City, válido pela sextarodada da Premier League

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Man. City 1.62 na Superbet Ambos os times marcam Sim 1.55 na Superbet Jogador distribuir uma assistência Savinho 3.60 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Sequência de vitórias fora de casa

O Manchester City pode ter deixado pontos pelo caminho em casa na última rodada da Premier League contra o Arsenal, só que sua série de triunfos como visitante permanece intacta.

Em uma sequência que se estende desde a segunda metade da temporada passada, os comandados de Pep Guardiola venceram seus últimos sete embates fora de casa na Premier League.

Os Cityzens não deixam um jogo fora de casa sem o triunfo desde março, quando ficaram no 1-1 com o Liverpool

Palpite 1 - Newcastle x Manchester City - Vitória do Man. City: 1.62 na Superbet.

Newcastle pode até incomodar com o apoio de sua torcida

O Manchester City segue na procura de seu primeiro clean sheet em âmbito nacional desde a vitória na rodada de abertura.

Embora tenha atuado com uma equipe altamente modificada, mesmo diante de um adversário da segunda divisão na Copa da Liga Inglesa, o Man. City foi vazado pelo Watford no triunfo por 2-1.

Apesar de ser o líder, o Manchester City sofreu pelo menos um gol em quatro dos cinco jogos da Premier League. O Newcastle ainda não ficou sem marcar numa partida na atual temporada.

Palpite 2 - Newcastle x Manchester City - Sim para ambas as equipes marcar; 1.55 na Superbet.

Savinho tem recebido a confiança de Pep Guardiola

O treinador espanhol colocou Savinho na equipe titular logo no início do ano e segue com o brasileiro sempre que possível.

Savinho foi titular no importantíssimo embate com o Arsenal pela última rodada e deu o passe para o primeiro gol do jogo, colocando Erling Haaland na cara do gol logo nos minutos iniciais.

Apenas Bernardo Silva e Savinho possuem múltiplas assistências na equipe do Man. City na atual edição da Premier League, ambos com duas.

Palpite 3 - Newcastle x Manchester City - Savinho distribuir uma assistência a qualquer momento: 3.60 na Superbet.