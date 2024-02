Palpite Napoli x Barcelona - Champions League - 21/2/24

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, a equipe italiana da Napoli recebe o Barcelona.

O confronto acontece no dia 21 de fevereiro (quarta-feira), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.50 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.57 na Betano Times com mais escanteio Napoli 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar fazer um jogo de aposta

Barcelona vem em um momento de instabilidade

A Napoli não tem sido a mesma que encantou o futebol italiano na temporada passada, mas, o Barcelona também não vem empolgando seus torcedores.

O time napolitano se encontra em zonas intermediárias na Serie A da Itália, atualmente é apenas a nona colocada. O Barcelona, por sua vez, se encontra muito distante na corrida pelo título da LaLiga (oito pontos atrás do líder).

Dessa forma, ambas as equipes se encontram em um momento delicado, em tese, com uma temporada similar. Assim, pelo que ambos vem apresentando, o empate parece o resultado mais provável.

Palpite 1 - Napoli x Barcelona - Empate: 2.60 na Betano.

Artilheiros de ambos os lados

Com o fim da Copa Africana de Nações, Victor Osimhen, principal atleta do setor ofensivo da Napoli, retorna ao time e pode ser a principal esperança de gols da Napoli.

Do outro lado, o Barça pode contar com os serviços de Robert Lewandowski, terceiro maior artilheiro da história da Champions League com 69 gols marcados.

Ainda, é válido mencionar que na fase de grupos do torneio, ambos os times tiveram uma média superior a um gol por jogo. A Napoli marcou 10 em seis jogos, e o Barcelona marcou 12 no mesmo número de partidas.

Palpite 2 - Napoli x Barcelona - Sim para ambos marcam: 1.57 na Betano.

Napoli é umas das equipes com mais escanteios a favor na UCL

Nesta edição da Liga dos Campeões da Europa, a Napoli se posiciona como o primeiro time que se envolveu em jogos com mais escanteios. Em seis partidas até aqui, foram 87 escanteios (média de 14,50).

Ainda, fazendo um recorte individual, é interessante observar que a equipe italiana teve 48 escanteios a favor, ficando atrás apenas de PSG e Real Madrid, ambos com 53, mas com um jogo a mais.

Dessa maneira, por jogar com o mando de campo a favor e buscar o resultado em casa, é possível que a Napoli consiga ampliar esse número de tiros de canto e que seja a equipe com mais escanteios no duelo.

Palpite 3 - Napoli x Barcelona - Napoli time com mais escanteios: 2,07 na Betano.