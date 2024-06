Palpite México x Uruguai - Amistosos Internacionais - 5/6/24

Em jogo preparativo para a Copa América, o México encontra o Uruguai para realizar um amistoso.

O duelo acontece no dia 5 de junho (quarta-feira), no Estádio Empower Field at Mile High, em Denver. Confira, portanto, palpites de apostas selecionados por nossos editores.

Aposta Palpite Odds Resultado Empate 3.00 na Betano Escanteios Mais/Menos Mais de 8,5 2.00 na Betano Jogador a marcar Darwin Núñez a qualquer momento 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Um jogo sem favoritos

O Uruguai e o México estão muito próximos na lista do ranking da Fifa. Os mexicanos, atualmente, ocupam a 14ª posição, enquanto os uruguaios se encontram na 15ª.

No histórico do confronto também existe muito equilíbrio. Em 22 duelos, foram registrados oito vitórias do México, sete empates e sete vitórias do Uruguai.

Ainda, considerando que o estádio dessa partida pode ser considerado como um 'campo neutro', esse combate se mostra sem favoritos claros para conquistar a vitória.

Palpite 1 - México x Uruguai - Empate: 3.00 na Betano.

Pode ser um jogo de muita ofensividade

Os dois times buscam realizar os testes finais mirando a Copa América. Dessa forma, com os jogadores querendo mostrar serviço para seus respectivos treinadores, a partida pode ser muito dinâmica.

Nos três jogos mais recentes que o México esteve envolvido, em todos a linha de escanteio esteve acima dos dez. Foram 11 contra Panamá e Estados Unidos, e 13 contra Bolívia.

Sendo assim, e considerando que os dois times jogam sem peso algum, devido ao fato de ser apenas um amistoso, é provável que haja um número elevado de tiros de canto neste compromisso.

Palpite 2 - México x Uruguai - Mais de 8,5 escanteios: 2.00 na Betano.

Darwin Núñez pode brilhar

Darwin Núñez ostenta o fato de ser o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo que será realizada em 2026. Durante esta competição, o atleta conseguiu marcar cinco gols.

Recortando seu desempenho ao nível de clubes nesta temporada, atuando pelo Liverpool, o atacante uruguaio participou de 54 jogos na temporada, nos quais marcou 18 gols e colaborou com 13 assistências.

Sendo assim, com essa forte característica ofensiva, certamente ele se torna um sério candidato a marcar a qualquer momento nesta partida.

Palpite 3 - México x Uruguai - Darwin Núñez marca a qualquer momento: 3.00 na Betano.

