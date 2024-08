Palpite Manchester United x Liverpool - Premier League - 01/09/24

Logo na terceira rodada da Premier League haverá a disputa do principal clássico inglês.

Arne Slot comanda os Reds diante do Manchester United de Erik ten Hag no Teatro dos Sonhos. Pela primeira vez em quase uma década, dois treinadores holandeses medirão forças em um duelo da Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Liverpool 1.90 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Mohamed Salah 2.20 na KTO Total de gols de uma equipe Manchester United marcar no máximo um 1.60 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Arne Slot tem começo positivo em Anfield

Normalmente quando um técnico inicia um novo trabalho ele se encontra comandando uma equipe que não vem de bons momentos, mas o contrário é o caso de Arne Slot no Liverpool.

Sucedendo Jürgen Klopp em Anfield, Slot comandou os Reds a duas vitórias nas primeiras rodadas da Premier League, superando Ipswich Town e Brentford.

Os oponentes do Liverpool não são equipes das quais se espera uma briga pelas primeiras posições, longe disso, mas a maneira como o Liverpool dominou os dois duelos não passa despercebida.

Nas suas duas vitórias, o Liverpool teve 22 finalizações a mais do que seus adversários, 11 a mais em cada jogo.

Palpite 1 - Liverpool x Manchester United - Vitória do Liverpool: 1.90 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o time do Liverpool tem uma maior probabilidade de sair vencedor do confronto com o Manchester United neste domingo (01), pela Premier League. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Salah o mais rápido a 300 gols e assistências na Premier League

Mohamed Salah é um dos principais jogadores da história do Campeonato Inglês e os seus números justificam essa afirmação.

O desempenho do atacante egípcio contra o Manchester United corrobora as expectativas de gol do camisa 11 no duelo desta terceira rodada.

Em 14 aparições pelo Liverpool contra o Man. United, Salah já balançou as redes 14 vezes e possui uma sequência de seis visitas a Old Trafford, sempre deixando o seu, com nove tentos nesse período.

Palpite 2 - Manchester United x Liverpool - Mohamed Salah marcar a qualquer momento: 2.20 na KTO.

Ataque do Man. United ainda não engrenou

Somando três pontos em dois jogos, o Manchester United não possui grandes números ofensivos neste início de temporada.

Os comandados de Erik ten Hag marcaram dois gols no mesmo número de partidas, derrotando o Fulham por 1-0 e perdendo para o Brighton por 2-1.

Embora ainda não tenha enfrentado um adversário do nível do Man. United, a defesa do Liverpool está junta a do Arsenal como as únicas não vazadas nas duas rodadas iniciais da Premier League.

Palpite 3 - Manchester United x Liverpool - Manchester United marcar no máximo um: 1.60 na KTO.