Palpite Manchester United x Everton - Premier League - 9/3/24

O pontapé inicial da 28ª rodada do Campeonato Inglês será dado no Old Trafford, com o Man. United recebendo o Everton na manhã deste sábado (9).

Os Toffees querem se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Já o Man. United busca se aproximar de uma vaga na Champions League. Aqui estão nossos palpites para este jogo em Manchester.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Manchester United 1.88 na Betano Total de passes Raphael Varaner ter 65 ou mais 1.93 na Betano Total de gols de uma equipe Everton marcar no máximo um gol 1.42 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Primeiro turno entregou vitória tranquila ao Man. United

Erik ten Hag desembarcou na Inglaterra no começo da temporada passada e após perder em seu primeiro encontro com os Toffees, acumula uma sequência de vitórias.

O Manchester United traz consigo uma sequência de quatro triunfos neste duelo, incluindo a batalha do primeiro turno no Goodison Park.

Quando mediram forças pela 13ª rodada da atual edição da Premier League, o Manchester United saiu vitorioso fora de casa pelo placar de 3-0.

Palpite 1 - Manchester United x Everton - Vitória do Manchester United: 1.88 na Betano.

Em meio a lesões. Varane ganha ainda mais importância

O comandante do Man. United lida com problemas no setor defensivo e talvez o principal deles seja a ausência de Lisandro Martínez.

Varane, no entanto, esteve em campo nos 90 minutos dos últimos cinco embates do Manchester United.

O último jogo no qual o Man. United controlou a posse de bola foi a vitória por 1-0 contra o Forest pela Copa da Inglaterra no dia 28 de fevereiro, Varane esteve entre os atletas que mais trocaram passes com 66 no total.

No lado da equipe visitante, o Everton está entre os times com a menor média de posse de bola (39.6%) na Premier League. É provável que a bola circule bastante pelo setor defensivo do Man. United avançado no campo em busca de espaços.

Palpite 2 - Manchester United x Everton - Raphael Varane ter pelo menos 65 passes: 1.93 na Betano.

Everton não marcou múltiplos gols como visitante em 2024

O ataque do Everton é o terceiro pior de toda a competição e mais fraco entre equipes fora da zona de rebaixamento, com apenas 29 gols em 27 rodadas.

A última vez que a equipe de Sean Dyche marcou múltiplos gols atuando como visitante foi em uma vitória diante do Burnley no dia 16 de dezembro.

Desde o triunfo por 2-0 na casa dos Clarets, o Everton foi a campo seis vezes longe do Goodison Park por todas as competições, marcando um total de dois gols.

Palpite 3 - Manchester United x Everton - Everton marcar no máximo um gol: 1.42 na Betano.