Palpite Madureira x Fluminense - Campeonato Carioca - 17/2/24

Em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca, o Madureira recebe o Fluminense.

O confronto acontece no dia 17 de fevereiro (sábado), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira os principais palpites para este importante duelo do Cariocão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 1.44 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.32 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.36 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Flu embalado no topo do Carioca

O Fluminense divide a liderança do Campeonato Carioca com o Flamengo. São 18 pontos em oito jogos disputados (média de 2,25 por rodada), provindos de cinco vitórias e três empates.

Com esses números alcançados, o Fluminense e o rival Flamengo são os únicos times na competição estadual que permanecem invictos. Não à toa são os favoritos para vencedor final.

Nesse sentido, e considerando ainda que o Fluminense venceu quatro de seus cinco jogos atuando como mandante, a equipe comandada por Fernando Diniz se torna, inegavelmente, a grande favorita para a partida.

Palpite 1 - Madureira x Fluminense - Fluminense vence: 1.44 na Betano.

Tricolor tem o melhor ataque do campeonato

O time de Fernando Diniz tem como ponto forte seu ataque, visto que é o líder em gols marcados. São 14 em 8 partidas (média de 1,75 por partida).

Porém, o que nos faz acreditar em um jogo no qual os dois times consigam marcar ao menos um gol cada, se dá pelo fato de que o Fluminense deve ir a campo com um time alternativo. Afinal, o time foca agora na Recopa Sul-Americana.

Ainda, é importante considerar que as duas equipes têm média superior ou igual a um gol por jogo. No caso do Madureira, a equipe marcou oito em oito rodadas jogadas.

Palpite 2 - Madureira x Fluminense - Sim para ambos marcam: 2.32 na Betano.

Madureira ainda sonha com G-4

O Madureira se encontra na sétima posição do Campeonato Carioca e precisa vencer se quiser entrar de fato na briga pelo G-4 da competição.

Assim, com o Madureira precisando da vitória para melhorar seu posicionamento, jogando em casa e contra um provável time misto do Fluminense, certamente a equipe poderá se arriscar um pouco mais na partida.

Do outro lado, o Fluminense, que atuou no início da competição com um time de garotos e reservas, pode muito bem aproveitar os espaços e tentar marcar gols neste duelo. Assim, é esperado uma partida com bolas na rede.

Palpite 3 - Madureira x Fluminense - Mais de 1,5 gols: 1.36 na Betano.