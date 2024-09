Palpite Libertad x Cruzeiro - Copa Sul-Americana - 19/9/24

Pelo jogo de ida das quartas de final, um duelo de paraguaios e brasileiros: o Libertad recebe o Cruzeiro.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (19 de setembro), às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, localizado em Assunção. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Empate anula a aposta Cruzeiro vence 1.80 na bet365 Gols Mais/Menos Menos de 1,5 2.62 na bet365 Tempo do primeiro gol Sem gol antes do minuto 34 1.85 na bet365

Cruzeiro empenhado para buscar um resultado positivo

Ainda que atue fora de casa perante ao Libertad do Paraguai, o Cruzeiro mesmo assim pode buscar um resultado positivo.

A equipe mineira vai para este confronto embalada após eliminar um dos times mais tradicionais do continente na fase anterior, o Boca Juniors.

Os brasileiros têm um elenco superior ao de seus adversários, por isso, podem tentar a vitória neste duelo. Em caso de empate, os valores da aposta estarão seguros e podem ser retornados para sua conta de jogador.

Palpite 1 - Libertad x Cruzeiro - Cruzeiro vence e empate anula aposta: 1.80 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Poucos gols são esperados em Assunção

Ainda que o jogo seja crucial para ambos, as equipes devem ser comedidas, pois este será apenas os primeiros 90 minutos de uma decisão de 180.

Dessa forma, esperamos que o duelo entre esses dois times tenha uma linha de gols bem modesta, podendo ficar abaixo dos 1,5.

Para respaldar esse nosso palpite, analisamos que dos últimos quatro jogos de ambos os times, em três deles houve no máximo um gol no duelo.

Palpite 2 - Libertad x Cruzeiro - Menos de 1,5 gols: 2.62 na bet365.

Os minutos iniciais devem ser de muito respeito

Ao considerar os últimos quatro jogos da Raposa, em apenas um deles houve gols antes dos 34 minutos da partida.

Ainda, por ser vantajoso para o Cruzeiro um empate fora de casa, é muito provável que a equipe adote uma postura mais defensiva, dificultando a transição de jogadas dos paraguaios.

Com isso em mente, projetamos ser prudente acreditar que nos minutos iniciais do duelo de Libertad e Cruzeiro haverá poucas chances de gol.

Palpite 3 - Libertad x Cruzeiro - Sem gol antes do minuto 34: 1.85 na bet365.