Palpite Las Palmas x Real Madrid - La Liga - 29/8/24

Pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2024/25, o Las Palmas recebe a equipe do Real Madrid.

O compromisso entre esses times está marcado para quinta-feira (29), às 16h30, no Estádio Gran Canaria, localizado nas Ilhas Canárias. Confira a seguir as dicas e análises de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence ambos os tempos 3.25 na bet365 Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 1.90 na bet365 Gols Mais/Menos Real Madrid mais de 1,5 1.40 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Madrid favorito mesmo fora de casa

As duas equipes chegam para esta temporada com objetivos opostos: o Real busca conquistar o título, enquanto para o Las Palmas, a permanência na elite espanhola é a grande meta.

Com a disparidade técnica entre os elencos, é um fato presumir que os merengues são favoritos para este duelo. Inclusive, tem favoritismo para vencer nos dois tempos.

O Madrid, vale mencionar, não perde há nove jogos para o Las Palmas. A última vez que a equipe perdeu para este adversário foi ainda em 2001, pela liga espanhola daquele ano.

Palpite 1 - Las Palmas x Real Madrid - Real Madrid vence nos dois tempos: 3.25 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Real Madrid deve sair com a vitória no confronto com o time do Las Palmas pela La Liga nesta quinta-feira (29). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Mbappé busca seu primeiro gol na La Liga

O atleta francês foi um dos jogadores mais eficientes na temporada passada. Pelo PSG foram 48 jogos realizados, 44 gols marcados e 10 assistências.

Embora Kylian tenha marcado pelo Real diante da Atalanta no título da Supercopa da UEFA, o francês ainda espera balançar as redes pela liga nacional.

Sendo um dos jogadores mais qualificados do mundo e enfrentando uma equipe que nos últimos 20 jogos diretos contra o Real Madrid foi vazada em todos eles, existem chances de Mbappé balançar as redes neste confronto.

Palpite 2 - Las Palmas x Real Madrid - Mbappé marca a qualquer momento: 1.90 na bet365.

Real com um dos ataques mais potentes do mundo

Contando com atletas como Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, o time comandado por Carlo Ancelotti deve ter uma postura bastante ofensiva neste encontro.

Nos quatro jogos mais recentes da equipe madridista, em pelo menos três desses confrontos o clube conseguiu marcar mais de 1,5 gols.

Ainda, é interessante considerar que essas equipes se encontraram em 80 ocasiões ao longo da história, das quais o Real marcou 208 gols (média de 2,6 por confronto).

Palpite 3 - Las Palmas x Real Madrid - Real Madrid mais de 1,5 gols: 1.40 na bet365.