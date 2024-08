Palpite Juventus x Roma - Serie A - 01/09/24

Gigantes comandados por dois ex-meio-campistas de destaque no futebol italiano, Juventus e Roma se encontram pela 3ª rodada da Serie A.

Confira os nossos palpites para o jogo deste domingo (1), que será realizado em Turim, às 15h45.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Juventus 1.75 na bet365 Jogador (chutes ao gol) Artem Dovbyk ter um chute no alvo 1.53 na bet365 Jogador para marcar ou distribuir uma assistência Samuel Mbangula 3.25 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Thiago Motta estreia com pé direito na Juve

O treinador brasileiro assumiu um trabalho nada fácil, liderando uma reconstrução em diferentes setores no elenco da Juve.

Contudo, os sinais iniciais são extremamente positivos, com a Juventus vencendo seus dois primeiros jogos na Serie A, superando Como e Verona.

Mesmo com apenas duas rodadas disputadas, La Vecchia Signora é a única equipe que permanece com os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano.

Palpite 1 - Juventus x Roma - Vitória da Juventus: 1.75 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o time do Juventus deve sair com a vitória no jogo contra o Roma neste domingo (01), pela Serie A. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Roma tem novo centroavante em busca de seu primeiro gol

A Roma foi ao mercado e trouxe o artilheiro da última edição de La Liga para o seu plantel, contratando Artem Dovbyk, autor de 24 gols pelo Girona na temporada passada.

Dovbyk tem a missão de substituir Romelu Lukaku e Tammy Abraham, ambos tendo deixado a equipe giallorossi.

O centroavante ucraniano não marcou nas duas primeiras rodadas da Serie A, mas certamente não foi por falta de tentar, finalizando três vezes em cada um dos jogos, acertando o alvo em ambos.

Palpite 2 - Juventus x Roma - Artem Dovbyk ter pelo menos um chute no alvo: 1.53 na bet365.

Jovem belga se destaca em rejuvenescida Juve

Qualquer discussão sobre os destaques neste período de início da Serie A deve incluir o ponta Samuel Mbangula da Juventus.

O atleta belga de 20 anos foi bem nos dois jogos de La Vecchia Signora, balançando as redes uma vez e distribuindo duas assistências.

Apesar da falta de experiência, Mbangula já aparece de certa forma consolidado no time titular da Juventus, pelo menos nesse retrato a curto prazo.

Palpite 3 - Juventus x Roma - Samuel Mbangula marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 3.25 na bet365.