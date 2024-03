Palpite Ituano x São Paulo - Campeonato Paulista - 10/3/24

Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Ituano recebe o São Paulo.

O mandante luta contra o rebaixamento, enquanto o Tricolor ainda busca vaga na próxima fase.

O confronto acontece no dia 10 de março (domingo), no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.39 na Betano Gols Mais/Menos São Paulo mais de 1,5 1.65 na Betano Jogador a marcar Calleri a qualquer momento 1.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

São Paulo não pode vacilar

Embora esteja na liderança da Chave D, o São Paulo ainda corre risco de ficar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista, afinal, o segundo colocado tem os mesmos 19 pontos, e o terceiro tem 18.

Dessa forma, o Tricolor Paulista deve ir a campo com força máxima (salvo a exceção de seus jogadores lesionados) para conquistar esse triunfo contra o Ituano, que briga contra o rebaixamento.

Sendo assim, considerando a disparidade entre os dois elencos e o que ambos os times vêm apresentando nesta edição do estadual, o São Paulo, mesmo fora de casa, é o grande favorito.

Palpite 1 - Ituano x São Paulo - São Paulo vence: 1.39 na Betano.

Um ataque forte contra um defesa frágil

O time da capital paulista, chega para este confronto ostentando o segundo ataque mais mortal do campeonato. Em 11 partidas, o Tricolor marcou 17 gols, estabelecendo uma média de 1,54 por partida.

Do outro lado, a equipe de Itu tem uma defesa que não vem passando muita confiança para seus torcedores. Nas primeiras 11 rodadas a equipe foi vazada 16 vezes, sendo o segundo pior da competição, com média de 1,45.

Dessa forma, ao analisar que o São Paulo costuma marcar mais de 1,5 por partida e o Ituano apresenta uma média de gols sofridos próximo a essa faixa, parece prudente acreditar que o Soberano marque mais que um gol.

Palpite 2 - Ituano x São Paulo - São Paulo mais de 1,5 gols: 1.65 na Betano.

Calleri ainda é o homem-gol do São Paulo

O atacante são-paulino retorna para o time titular após desfalcar a equipe no Choque-Rei, realizado no Morumbi, no qual São Paulo e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1.

Calleri, nesta temporada, marcou apenas três gols, mas ainda assim, o atacante é a principal referência do Tricolor dentro da área. Além disso, em algumas ocasiões o atacante é o cobrador de pênaltis do time, aumentando suas chances de marcar.

Por fim, considerando que o Ituano precisa se expor, uma vez que necessita da vitória para não ser rebaixado, a perspectiva é que sobre espaços para o contra-ataque são-paulino.

Palpite 3 - Ituano x São Paulo - Calleri marca a qualquer momento: 1.95 na Betano.