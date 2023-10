Palpite Internacional x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 8/10/23

Saiba quais os palpites para apostar no jogo Internacional x Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Poucos clássicos no futebol brasileiro possuem o apelo que se compara ao de um duelo entre Internacional e Grêmio. Os dois rivais gaúchos se enfrentarão pela terceira vez na temporada, com o Inter ainda a procura de sua primeira vitória.

O Grêmio se encontra bem no meio deste pelotão de perseguidores ao líder Botafogo, e precisa dos três pontos para se manter na briga, aguardando para tirar vantagem de qualquer possível tropeço do Fogão.

A Goal apresenta as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado (Chance Dupla) Grêmio ou empate 1.60 na Betano Total de gols Menos de 2.5 1.70 na Betano Resultado final e ambas as equipes marcam Grêmio para vencer sem sofrer gols 5.00 na Betano

Tricolor Gaúcho tem vantagem em últimos duelos

Apesar de estar em sua temporada de retorno à Série A, o Grêmio faz um campeonato nacional muito superior ao de seu rival Internacional.

Após 25 rodadas, a equipe de Renato Portaluppi possui 15 pontos de vantagem em relação ao Colorado, ocupando a terceira posição com 44 pontos, enquanto o Inter está em 14º, com 29 pontos.

No duelo direto entre estes dois times, o Grêmio também vem melhor, tendo vencido três das últimas quatro partidas contra o Inter.

Em 2023 este será o terceiro Grenal. No primeiro turno do Brasileirão, o Grêmio venceu por 3-1 em casa, e já no Gauchão, a vitória gremista foi por 2-1.

Palpite 1 - Internacional x Grêmio - Grêmio ou empate: 1.60 na Betano.

Duelo em Itaquera foi exceção em histórico recente do Grêmio

Recentemente o Grêmio participou de uma partida com oito gols contra o Corinthians, terminando em um empate por 4-4 na Neo Química Arena.

Porém, mesmo com este resultado, a média de gols sofridos do Tricolor Gaúcho em seus últimos seis jogos é de um por partida.

Em quatro de seus seis jogos mais recentes, o time do Grêmio deixou o campo sem ter sua defesa vazada.

A média de gols em jogos do Inter no Beira-Rio pelo Brasileirão é de exatamente dois, tendo marcado 12 e sofrido 12, no mesmo número de jogos.

Palpite 2 - Internacional x Grêmio - Menos de 2.5 gols: 1.70 na Betano.

Inter marca pouco neste Brasileirão

Com 20 gols marcados em 25 jogos, o time de Eduardo Coudet possui o pior ataque de todo o Brasileirão.

O Colorado não vem conseguindo causar maiores danos em seus oponentes, mesmo em casa, tendo anotado 12 destes 20 gols no Beira-Rio. Para serviço de comparação, o seu oponente, Grêmio, já marcou 26 vezes como mandante.

Além disso, desde 2020 o Grenal tem retrospecto favorável ao Grêmio, mesmo considerando apenas as partidas no Beira-Rio.

O Grêmio venceu seu grande rival em cinco dos últimos oito confrontos realizados na casa do Inter, incluindo quatro vitórias sem sofrer gols.

Palpite 3 - Internacional x Grêmio - Grêmio para vencer sem sofrer gols: 5.00 na Betano.