Palpite Internacional x Fluminense - Copa Libertadores - 4/10/23

Confira os melhores palpites para Internacional x Fluminense, na semifinal da Copa Libertadores.

Neste duelo válido pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores, a equipe do Internacional recebe o Fluminense. O confronto acontece nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, Porto Alegre.

Com isso, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida que definirá o primeiro finalista da Libertadores 2023. Confira!

Aposta Palpite Odd Ambos marcam Sim/Não Sim 1.90 na Betano Cartões vermelhos Mais/Menos Mais de 0,5 2.92 na Betano Jogador a marcar Cano a qualquer momento 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Tudo ou nada no Beira-Rio

Levando em consideração que o primeiro jogo terminou em um empate por 2 a 2, tudo continua em aberto para a grande decisão por uma vaga na grande final da Libertadores, que será realizada no Maracanã.

Dessa forma, ainda que cauteloso, o Internacional, atuando com o mando de campo, deve propor mais o jogo e buscar o gol. Porém, sabendo que os times de Fernando Diniz marcam em cima e prezam pela posse de bola, isso pode culminar num jogo muito movimentado, com chance para ambos os lados.

Além disso, não podemos esquecer a força ofensiva dos dois times, já que ambos contam com artilheiros na equipe. Do lado do Fluminense, Germán Cano vem numa fase espetacular, já do lado do Colorado, Enner Valencia tem sido decisivo.

Palpite 1 - Internacional x Fluminense - Sim para ambos marcam: 1.90 na Betano.

Jogo muito disputado

No jogo mais recente do Fluminense, na derrota por 3 a 0 diante do Cuiabá, houve uma semelhança com o empate em 2 a 2 com o Internacional, pela Libertadores: os dois duelos tiveram um jogador tricolor expulso.

As duas expulsões foram ainda no primeiro tempo (Samuel Xavier e Martinelli). Ao todo, são 20 cartões vermelhos para a equipe e comissão do técnico Fernando Diniz na temporada, o que certamente causa preocupação.

Nesse sentido, levando em consideração que este é o jogo mais importante da temporada para o Fluminense, é muito provável que os ânimos sejam elevados. Assim, a atmosfera do jogo pode levar os atletas a fazer faltas mais duras e dirigir muitas reclamações ao árbitro.

Palpite 2 - Internacional x Fluminense - Mais de 0,5 cartão vermelho: 2.92 na Betano.

Cano é o artilheiro da Libertadores

O atacante do Fluminense vem mais uma vez fazendo uma temporada goleadora. O atacante mais mortal em solo brasileiro no ano de 2022 segue sendo o mais eficiente dos atacantes em 2023, tendo anotado 35 gols nesta temporada.

Desse número, onze desses gols foram anotados na Libertadores. Assim, o atleta do Tricolor das Laranjeiras é o artilheiro desta edição do torneio continental que o Flu tenta alcançar pela primeira vez.

Indo mais a fundo nesses números, visto que o argentino marcou 35 em 49 jogos disputados, sua média neste ano está em 0,71. Ou seja, ele costuma marcar pelo menos um gol a cada dois jogos.

Palpite 3 - Fluminense x Internacional - Cano marca a qualquer momento: 3.00 na Betano.