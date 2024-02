Palpite Inter de Milão x Atlético Madrid - Champions League - 20/2/24

Naquele que é um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Champions League, Nerazzurri e Colchoneros se enfrentam no San Siro.

Os comandados de Simone Inzaghi chegam embalados com uma liderança que só vem crescendo na Serie A, atualmente nove pontos à frente da Juve. Confira os nossos palpites para este jogo na principal competição de clubes do mundo.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Inter de Milão 1.80 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Lautaro Martínez 2.25 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Antoine Griezmann 4.50 na Betano

Inter tem aproveitamento de 100% em 2024

Atual líder da Serie A, a Inter de Milão só experimentou um tipo de resultado neste ano, a sua vitória. Tendo realizado oito partidas neste período, o time de Inzaghi venceu todas.

Atuando como mandante nesta temporada, Lautaro Martínez e cia. fazem trabalho rápido de quase todos seus oponentes, vencendo 12 de 15 entre Serie A e Champions League.

O momento dos comandados de Diego Simeone não é necessariamente ruim, mas em três partidas fora de casa em La Liga neste ano, o Atleti perdeu duas e empatou uma.

Palpite 1 - Inter de Milão x Atlético de Madrid - Vitória da Inter de Milão: 1.80 na Betano.

Lautaro perto de melhor marca na carreira

Mesmo com um bom período da temporada ainda a ser disputado, o atacante argentino já está prestes a quebrar seu recorde pessoal de gols no futebol italiano.

O camisa 10 da Inter marcou 21 gols em cada uma das últimas duas edições da Serie A. Na atual temporada, Lautaro já possui 20 em apenas 22 aparições no Campeonato Italiano.

Apenas no ano de 2024 Lautaro Martínez balançou as redes em seis de oito jogos, incluindo o último, contribuindo no 4-0 diante da Salernitana.

Palpite 2 - Inter de Milão x Atlético de Madrid - Lautaro Martínez marcar a qualquer momento: 2.25 na Betano.

Artilheiro da fase de grupos em campo

Nenhum atleta marcou mais do que os cinco gols de Antoine Griezmann e também de Álvaro Morata na fase anterior desta competição.

O centroavante espanhol está lesionado e desfalca o Atleti nesta terça (20), deixando Griezmann como artilheiro isolado da equipe em campo.

Nos seis jogos do Atleti em sua chave, Griezmann balançou as redes em quatro ocasiões diferentes.

Palpite 3 - Inter de Milão x Atlético de Madrid - Antoine Griezmann marcar a qualquer momento: 4.50 na Betano.