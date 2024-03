Palpite Guarani x Bragantino - Campeonato Paulista - 10/3/24

Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Guarani, lutando contra o rebaixamento, recebe o Bragantino.

O confronto acontece no dia 10 de março (domingo), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Guarani vence 2.85 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 1,5 2.85 Betano Placar exato Guarani 1 x 0 Bragantino 8.00 Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Guarani precisa da vitória

O Guarani, lutando contra o rebaixamento do Campeonato Paulista, precisa da vitória se quiser continuar disputando a elite do futebol de São Paulo no próximo ano, afinal de contas, a equipe está correndo um sério risco de cair.

O Bragantino, por sua vez, derrotado na partida mais recente contra o Botafogo pela pré-Libertadores, pode se dar ao luxo de poupar jogadores, visando a decisão da próxima semana, na qual precisa vencer para se classificar para a fase de grupos do torneio continental.

Sendo assim, com o Guarani jogando em casa, e contra um Bragantino que apenas cumpre tabela nesta última rodada, uma vez que já se garantiu nas quartas de final, o Bugre pode surgir como favorito para o duelo.

Palpite 1 - Guarani x Bragantino - Guarani vence: 2.85 na Betano.

Guarani deve ter mais atenção em seu sistema defensivo

Ainda que o Guarani precise de um resultado positivo, é válido analisar que a equipe não vem sendo um exemplo de ataque eficiente. Afinal, o time campinense marcou apenas nove gols em 11 jogos.

Além disso, considerando que uma derrota pode ser fatal (a depender de outros resultados), é possível que a equipe tenha mais atenção ao seu sistema defensivo, a qual é a pior do Grupo B com 14 gols sofridos.

Nesse sentido, com sua defesa carecendo de um olhar mais cuidadoso, é possível que o Guarani se posicione mais recuado, mas sem abdicar da posse de bola na tentativa da vitória.

Palpite 2 - Guarani x Bragantino - Menos de 1,5 gols: 2.85 na Betano.

O resultado de 1 a 0 é um dos mais comuns no Paulistão

Nesta edição do Campeonato Paulista, o Bragantino apresentou apenas duas derrotas, e esses dois resultados negativos foram justamente pelo placar exato de 1 a 0.

Em 88 jogos realizados na primeira fase do Campeonato Paulista até agora, 23 jogos terminaram com o placar final de 1 a 0. Ou seja, esse é um dos placares mais comuns no torneio.

Ainda, considerando que o Bragantino tem a melhor defesa da competição, não acreditamos que o Guarani possa marcar mais que um gol neste duelo.

Palpite 3 - Guarani x Bragantino - Placar exato: Guarani 1 x 0: 8.00 na Betano.