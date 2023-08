Palpite Guaraní x Botafogo – Copa Sul-Americana – 9/8/2023

Confira o palpite para Guaraní - PAR x Botafogo, no jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Guaraní (Paraguai) e o Botafogo. O time brasileiro ganhou o jogo de ida em casa por 2 a 1 e vai tentar defender, ou aumentar, essa vantagem no Estádio Defensores del Chaco.

Confira as dicas:

Aposta Palpite Odd Vitória Botafogo vence 2.00 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.80 na Betano Método de qualificação Botafogo no tempo regulamentar 1.29 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

site da Betano

.

Botafogo teoricamente mais forte

O Botafogo tomou um susto no jogo de ida ao sofrer o primeiro gol, mas venceu de virada. O gol da vitória só chegou no minuto 90 e de pênalti.

Com um bom segundo tempo, esta foi a primeira vitória de virada do time carioca, nesta competição, esta temporada.

Bruno Lage vai tentar que o seu time vença fora de casa pela primeira vez desde que ele assumiu o comando. Mas tem tudo para conseguir a vitória contra o time paraguaio.

Palpite 1 - Guaraní x Botafogo – Botafogo vence: 2,00 na Betano.

Fogo pode aproveitar problemas do rival

O time brasileiro baixou um pouco a sua boa forma recentemente, mas continua a liderar tranquilamente o Brasileirão, com 13 pontos de vantagem sobre quatro times que dividem o segundo lugar.

O empate de 0 a 0 no fim de semana contra o Cruzeiro foi o primeiro jogo em que o Botafogo não sofreu gols desde que Lage chegou, porém, foi também o primeiro jogo em que não marcou desde o empate a zeros com o LDU Quito, na quinta rodada da fase de grupos.

Esta quarta-feira será a primeira vez que o Guaraní recebe um time em um jogo de mata-mata na Copa Sul-Americana. O time comandado por Juan Pablo Pumpido ainda não perdeu em casa nesta competição esta temporada.

Assim, esperamos que o time paraguaio vá brigar pelo resultado e pela classificação e o nosso palpite é de que ambas as equipes vão marcar.

Palpite 2 - Guaraní x Botafogo – Ambas as equipes marcam - sim: 1,80 na Betano.

Botafogo com tudo para se classificar

A vantagem do Botafogo para o jogo de ida no Paraguai não é grande, mas, olhando aos problemas defensivos do adversário, o time brasileiro tem tudo para vencer e se classificar para as quartas de final.

O Guaraní nunca jogou na fase de mata-mata na Copa Sul-Americana. Porém, na Copa Libertadores, neste século, foi sempre eliminado nesta fase quando perdeu o jogo de ida.

A qualidade do elenco dos cariocas, a sua experiência e bons resultados deverão permitir a sua vitória e a classificação no tempo regulamentar.

Palpite 3 - Guaraní x Botafogo – Método de qualificação – Botafogo no tempo regulamentar: 1,29 na Betano.