Palpite Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro - 17/7/24

O Fortaleza, pela 17ª rodada do Brasileirão, recebe o Vitória. A partida será realizada no Castelão, em Fortaleza, nesta quarta-feira (17), às 21h30.

Confira, portanto, os palpites que nossos editores selecionaram para este importante clássico nordestino.

Aposta Palpite Odd Resultado Fortaleza vence 1.65 na Betano Ambos marcam ou Mais de 2,5 gols Sim 1.70 na Betano Jogador a marcar Lucero a qualquer momento 2.30 na Betano

Fortaleza busca ascensão no campeonato

Nos sete confrontos diretos mais recentes entre Fortaleza e Vitória, o time cearense foi derrotado apenas uma vez, venceu outras cinco e empatou em uma ocasião.

Atualmente, no Brasileirão, as equipes se encontram em momentos distintos: o Fortaleza briga por uma posição no G-6, enquanto os baianos lutam contra o rebaixamento.

O fator casa e o entrosamento com um treinador longevo no comando dão o favoritismo para o Leão do Pici, que precisa dos três pontos para encostar no pelotão de cima.

Palpite 1 - Fortaleza x Vitória - Fortaleza vence: 1.65 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Fortaleza deve ganhar o jogo contra o Vitória no clássico pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

É esperado um jogo muito dinâmico

Em dezesseis rodadas, o Vitória marcou 18 gols e sofreu 25. Ou seja, faz e sofre ao menos um gol por rodada no campeonato.

Do outro lado, algo similar. O Fortaleza anotou 16 gols e sofreu 15, mas realizou quinze partidas pela competição nacional.

Dessa forma, com essa média de gols e considerando que ambos precisam da vitória para se aproximarem de seus objetivos, acreditamos em um jogo no qual ambos marcam ou que haverá mais de dois gols.

Palpite 2 - Fortaleza x Vitória - Ambos marcam ou mais de 2,5 gols: 1.70 na Betano.

Lucero é vice-artilheiro do Brasileirão

O Fortaleza, dos times do top10 do Campeonato Brasileiro, ao menos em números totais de gols, é quem detém o ataque menos eficiente.

Até aqui o Leão do Pici marcou 16 gols em 15 partidas, uma média de 1,06 por jogo.

Desses 16 gols anotados, quase metade foram marcados por Lucero. O atacante tricolor soma sete gols no campeonato e está na briga pela artilharia.

Palpite 3 - Fortaleza x Vitória - Lucero marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.