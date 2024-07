Palpite Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 27/07/24

Dois tricolores se enfrentarão na Arena Castelão pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.

Após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o técnico Luis Zubeldía poderá novamente estar à beira do gramado neste sábado (27).

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.10 na Betano Ambas as equipes marcam e total de gols Sim e quatro ou menos 2.22 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Juan Martín Lucero 2.62 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Separados por um ponto, essas duas equipes realizam campanhas similares

São Paulo e Fortaleza se enfrentaram na rodada de abertura do Brasileirão e o Leão do Pici levou a melhor no MorumBis, ainda quando Thiago Carpini era o técnico do Tricolor Paulista.

A mudança do São Paulo nos últimos meses foi tão significativa que dá para se esperar um equilíbrio maior no duelo em Fortaleza.

Ambos os times estão vindo de um empate no meio de semana. O Fortaleza ficou no 1-1 enfrentando o Criciúma fora de casa e o Tricolor Paulista empatou com o líder Botafogo por 2-2 nos seus domínios.

Esse resultado diante do Botafogo poderia até ter sido melhor para os donos da casa, notando que o Tricolor Paulista perdeu algumas chances claras na reta final de um confronto eletrizante.

Palpite 1 - Fortaleza x São Paulo - Empate: 3.10 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, Fortaleza e São Paulo devem empatar em jogo deste sábado (27) pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Defesa do Fortaleza tem sido vazada mesmo em boa fase

O empate diante do Criciúma foi a primeira partida que o Leão do Pici não venceu desde o início do mês, quando foi superado pelo Vasco da Gama no Rio de Janeiro.

Contudo, apesar deste retrato altamente favorável, os comandados de Juan Pablo Vojvoda levaram pelo menos um gol em seis de seus sete jogos mais recentes, a exceção sendo um triunfo por 1-0 contra o Fluminense. Em cada um desses embates, nenhuma vez a partida terminou com mais do que quatro gols.

Visitando a Arena Castelão neste final de semana, o Tricolor Paulista mantém bons números ofensivos fora de casa. A equipe comandada por Luis Zubeldía tem média de gols por jogo de 1.44 como visitante, bem próximo do 1.50 que tem em casa. Em sete dos seus nove jogos longe do MorumBis, o São Paulo marcou pelo menos um gol.

Palpite 2 - Fortaleza x São Paulo: Ambas as equipes marcam e no máximo quatro gols na partida: 2.22 na Betano.

Centroavante do Fortaleza é um dos destaques da competição

O camisa 9 do Leão do Pici tem marcado por frequência e guardado gols decisivos para a sua equipe.

Lucero possui três gols nos últimos cinco jogos do Fortaleza e cada um resultou diretamente em pontos para a equipe de Vojvoda.

O atleta argentino de 32 anos marcou os gols da vitória diante de Fluminense e Flamengo, além de salvar um empate na última rodada diante do Criciúma.

Possuindo oito gols em 16 aparições na competição nacional, Lucero tem uma das melhores médias da Série A, inclusive brigando pela artilharia.

Palpite 3 - Fortaleza x São Paulo - Juan Martín Lucero marcar a qualquer momento: 2.62 na Betano.