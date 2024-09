Palpite Fortaleza x Corinthians - Copa Sul-Americana - 17/9/24

Pelo jogo de ida das quartas de final, um duelo brasileiro: o Fortaleza recebe o Corinthians.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (17 de setembro), às 21h30, no Castelão, localizado em Fortaleza. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Fortaleza vence 1.83 na bet365 Jogador a marcar Lucero a qualquer momento 3.10 na bet365 Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.53 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Fortaleza é um mandante exemplar

Ao considerar o desempenho dos times no Brasileirão quando atuam em casa, o Leão se destaca por ter o melhor retrospecto: 13 jogos de invencibilidade (10 vitórias e 3 empates).

Na Copa Sul-Americana, o time cearense realizou quatro partidas tendo o mando de campo como vantagem, e venceu todas as partidas.

Ainda, nos cinco confrontos mais recentes contra o Corinthians atuando no Castelão, o Fortaleza venceu todos os compromissos.

Palpite 1 - Fortaleza x Corinthians - Fortaleza vence: 1.83 na bet365.

Lucero está na briga pela artilharia

Um dos principais nomes que estão elevando o grau de competitividade do Fortaleza nesta temporada, é certamente o do argentino Lucero.

O atacante é o principal goleador da equipe no Brasileirão, tendo marcado 8 gols, o que lhe garante a posição de vice-artilheiro.

Já no torneio continental, Lucero tem um desempenho semelhante, sendo novamente o segundo jogador com mais gols no torneio, tendo marcado 7.

Palpite 2 - Fortaleza x Corinthians - Lucero marca a qualquer momento: 3.10 na bet365.

Ambos têm um histórico recente modesto

Ao analisar os últimos doze encontros entre esses times, em apenas uma ocasião a linha de gols se elevou acima dos dois tentos.

Para este duelo, tratando-se do primeiro jogo de dois, acreditamos em uma abordagem cautelosa dos dois times, pois uma derrota pode ser fatal.

Sendo assim, entendendo a atmosfera da partida e analisando o histórico recente dos confrontos, achamos prudente acreditar em um jogo com menos de três tentos.

Palpite 3 - Fortaleza x Corinthians - Menos de 2,5 gols: 1.53 na bet365.