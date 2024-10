Palpite Fortaleza x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 16/10/24

Antes de decidir uma potencial vaga na final da Copa do Brasil, o Galo visita a Arena Castelão para enfrentar o Fortaleza.

Por conta da data Fifa e ter atuado fora de casa em sua última partida, esse será o primeiro jogo do Leão do Pici como mandante em outubro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fortaleza 1.76 na KTO Total de gols de uma equipe Atlético-MG não marcar 2.05 na KTO Total de gols de uma equipe no primeiro tempo Fortaleza marcar pelo menos um 1.83 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Melhor mandante da competição em campo

A surpreendente campanha de postulante ao título do Leão do Pici se baseia na invencibilidade em seus domínios.

Restando apenas quatro jogos para cumprir em casa até o fim da competição, o Fortaleza ainda não sabe o que é perder como mandante na Série A.

Os comandados de Juan Pablo Vojvoda venceram 12 jogos e empataram três dentro da Arena Castelão, somando cinco pontos a mais do que qualquer outro mandante.

Palpite 1 - Fortaleza x Atlético-MG - Vitória do Fortaleza: 1.7 na KTO.

Desfalcado Galo deverá ter dificuldades

Gabriel Milito terá um alto número de ausências para esse duelo fora de casa, entre as principais delas a do atacante Hulk.

Artilheiro do Galo na competição, o camisa 7 cumpre suspensão por acúmulo de amarelos e além desse desfalque, o ataque da equipe mineira também não terá a presença de Deyverson.

Se a missão já seria complicada com o time completo, em meio a essas ausências, um gol visitante se torna ainda mais improvável diante da equipe com a melhor defesa em casa. O Leão do Pici sofreu sete gols em 15 jogos como mandante.

Palpite 2 - Fortaleza x Atlético-MG - Atlético-MG não marcar: 2.05 na KTO.

Fortaleza começa bem dentro de casa

Dentro dessa amostra já bem grande em jogos como mandante, o normal para o Leão do Pici é sair do zero antes mesmo do intervalo.

Os comandados de Juan Pablo Vojvoda marcaram gols na primeira etapa de 12 dos seus 15 jogos na Arena Castelão.

Do outro lado da moeda, o Galo foi vazado na etapa inicial de sete dos seus 13 jogos fora de casa.

Palpite 3 - Fortaleza x Atlético-MG - Fortaleza marcar pelo menos um gol na etapa inicial: 1.83 na KTO.