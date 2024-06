Palpite Fluminense x Juventude - Campeonato Brasileiro - 1/6/24

Os números do Fluminense no Brasileirão não condizem com a expectativa da equipe para a atual temporada e a missão é retificar isto.

O duelo do Tricolor das Laranjeiras nesta 7ª rodada será contra o recém-promovido Juventude no Maracanã.

Colocação no Brasileirão não reflete momento do Flu

O Tricolor das Laranjeiras pode não ter a melhor posição no Brasileirão, iniciando esta rodada na zona de rebaixamento. Mas não costuma perder em casa.

A última derrota do Fluminense no Maracanã foi válida ainda pelo Campeonato Carioca, conquistando cinco triunfos e dois empates em casa desde o início de maio.

A torcida do Juventude não tem boas memórias da sua última visita ao Maracanã para enfrentar o Flu, vendo a sua equipe derrotada por 4-0 em setembro de 2022.

Herói da última Libertadores aproveitando chances

O camisa 9 do Fluminense já tem seu nome marcado na história do clube por marcar o gol do título contra o Boca Juniors na temporada passada, mas encontrava dificuldades em 2024.

John Kennedy recebeu oportunidades nos últimos jogos e vem de duas partidas seguidas balançando as redes.

Anteriormente a esses dois gols, John Kennedy tinha apenas um gol na atual temporada, inclusive tendo participado de somente quatro dos 13 jogos do Flu no Campeonato Carioca.

Ganso retorna de suspensão

Na última partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o time de Fernando Diniz visitou o São Paulo e foi derrotado por 2-1.

Nesta partida no MorumBis o Flu não pôde contar com os serviços de PH Ganso, que cumpria suspensão por acúmulo de cartões.

Nenhum jogador neste Brasileirão possui mais do que duas assistências e Ganso é um dos nomes nesta lista de atletas com dois passes para gol.

Na última edição do Brasileirão, Ganso teve sete assistências em 27 jogos, sua melhor marca com o Tricolor das Laranjeiras.

