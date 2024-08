Palpite Fluminense x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 17/08/24

Em meio a duelos decisivos, Timão e Flu não podem se dar ao luxo de tirar o pé do acelerador do Brasileirão, muito pelo contrário.

Ambos lutando contra o rebaixamento, Corinthians e Fluminense pela segunda vez na atual temporada.

Empate não serve para ninguém em duelo equilibrado

Esses dois times possuem um total de nove vitórias no Brasileirão e apenas um desses triunfos veio por múltiplos gols de diferença, justamente o 3-0 do Timão contra o Flu no primeiro turno.

As duas vitórias conquistadas por Ramón Díaz no comando do Corinthians na Série A, ambas vieram por um gol de vantagem, o 2-1 no Criciúma e 1-0 no Bahia.

Mano Menezes é responsável por quatro das cinco vitórias do Flu no Brasil e todas por um gol de diferença.

Mesmo quando possuem boas atuações, Corinthians e Fluminense ainda encaram adversidades que acabam dificultando a possibilidade de vitórias mais tranquilas.

Estabilidade defensiva foi o pilar das reações

Fluminense e Corinthians não estão nem perto de se livrar do perigo por completo, mas já melhoraram suas posições.

O ponto inicial dos trabalhos de Ramón Díaz e Mano Menezes foi justamente a consolidação de um sistema defensivo minimamente confiável.

De maneira geral, o Fluminense tem bons números defensivos nos inícios de seus jogos em casa na Série A, ficando sem sofrer um gol na primeira etapa em nove de 10 partidas como mandante na competição.

Camisa 10 do Timão tem sido preservado para a Série A

Ramón Díaz deixou muito claro desde cedo que não hesitaria em poupar nas competições eliminatórias, priorizando o Campeonato Brasileiro.

Titular incontestável dessa equipe, Garro é um dos nomes que não têm começado os jogos da Sul-Americana e Copa do Brasil.

O impacto do camisa 10 argentino na Série A é nítido, distribuindo chances clara com naturalidade

Garro vem de boas atuações e acertou o alvo adversário pelo menos uma vez nas últimas quatro rodadas do Brasileirão.

