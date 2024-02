Palpite Fluminense x Bangu - Campeonato Carioca - 1/2/24

Após um início de carioca com uma equipe jovem, a expectativa é de que finalmente o Flu entre em campo com suas principais peças.

Em duelo válido pela quinta rodada do estadual, Fluminense e Bangu se enfrentam no Luso-Brasileiro. Esses são os nossos palpites para o embate desta quinta-feira (1).

Aposta Palpite Odd Resultado e ambas as equipes marcam Vitória do Fluminense e não 1.65 na Betano Total de gols de uma equipe Bangu para não marcar 1.55 na Betano Resultado (especial) Vitória do Fluminense por três ou mais gols de diferença 2.60 na Betano

Melhor campanha em campo

Mesmo atuando bem longe do que é sua mais alta capacidade, não só por ser início de temporada, mas principalmente por não contar com técnico e jogadores principais, o Flu inicia bem o estadual.

Após quatro rodadas, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a liderança da competição, somando 10 dos 12 pontos que disputou.

Sem tomar gols em seus dois últimos jogos, o Fluminense agora conta com o retorno de grandes nomes, incluindo o goleiro Fábio, que vem de uma temporada em alto nível em 2023.

Palpite 1 - Fluminense x Bangu - Vitória do Fluminense e não para ambas as equipes marcarem: 1.65 na Betano.

Visitante ainda não marcou nesse tipo de jogo

Embora seu último jogo tenha sido como mandante, o Bangu atuou diante de uma atmosfera contrária, já que vascaínos encheram o Mané Garrincha.

Tecnicamente o Bangu possui apenas dois jogos como visitante, sem balançar as redes em ambos, mas para todos os efeitos, o duelo com o Vasco não lhe ofereceu vantagem de mando de campo.

Mesmo levando isso em consideração, o Bangu não marcou na maioria dos jogos em que lidou com torcida contrária. O Alvirrubro perdeu para Portuguesa-RJ e Botafogo nas duas primeiras rodadas do Carioca.

Palpite 2 - Fluminense x Bangu - Bangu não marcar: 1.55 na Betano.

Último confronto trouxe goleada tricolor

Estas equipes se enfrentaram na penúltima rodada do Campeonato Carioca de 2023.

Na ocasião, com mando do time alvirrubro, o Tricolor das Laranjeiras não tomou conhecimento de seu oponente, o derrotando por 5-0 no Mané Garrincha.

Além deste grande resultado no seu duelo mais recente, o Flu também vem de um placar elástico na última rodada do estadual, vencendo o Nova Iguaçu por 3-0.

Ressaltando que esta foi a única derrota do Nova Iguaçu na competição, já inclusive tendo vencido o Vasco por 2-0 nesta quinta rodada.

Embora a equipe do Flu que irá a campo contra o Bangu seja bem diferente, as mudanças são todas em um caminho de melhoria, contando com o retorno dos pilares do time.

Palpite 3 - Fluminense x Bangu - Vitória do Fluminense por três ou mais gols de diferença: 2.60 na Betano.