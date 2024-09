Palpite Flamengo x Vasco - Campeonato Brasileiro - 15/09/24

Logo após conseguirem vagas na semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco se enfrentam em clássico carioca pela Série A.

Confira os nossos palpites para o duelo que ocorrerá, no Maracanã, neste domingo (15), às 18h30.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.70 na Betano Total de cartões vermelhos Menos de 0.5 1.33 na Betano Total de escanteios de uma equipe Flamengo ter mais de 5.5 1.55 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

A freguesia recente no clássico é evidente

O duelo do primeiro turno foi uma das vitórias mais dominantes do Brasileirão, o Fla absolutamente trucidou o Vasco na goleada por 6-1.

Esse último triunfo levou a seca de vitórias do Cruzmaltino contra o Mengão para seis jogos, possuindo cinco derrotas e um empate nesse período.

Os comandados de Tite também contam com bons números recentes em casa, acumulando seis triunfos e um empate nos últimos sete jogos como mandante.

Palpite 1 - Flamengo x Vasco - Vitória do Flamengo: 1.70 na Betano.

Expulsões são raridade para o Fla

Uma das equipes mais disciplinadas do Campeonato Brasileiro em diversas categorias, o Mengão tem apenas uma expulsão em 25 rodadas, somente o Bahia tem menos com zero.

Os números do Vasco da Gama não são tão impressionantes, mas o Cruzmaltino também ocupa um lugar bem baixo no ranking, tendo quatro cartões vermelhos, embora a história venha sendo outra na Copa do Brasil.

Voltando ao Flamengo, curiosamente essa única expulsão veio justamente na última rodada, uma derrota por 2-1 para o Corinthians. Somando todas as competições, são três expulsões em mais de 50 jogos para o Fla em 2024.

Palpite 2 - Flamengo x Vasco - Menos de 0.5 cartão vermelho: 1.33 na Betano.

Flamengo entre as equipes com mais escanteios

O Mengão inicia a 26ª rodada com a terceira maior média de escanteios no Brasileirão, a marca de 6.0 por jogo está atrás apenas de Palmeiras e Athletico-PR.

No duelo do primeiro turno entre esses dois times, o Flamengo teve oito escanteios, dominando completamente as ações na goleada.

Adversários do Cruzmaltino combinaram para 19 escanteios nos dois últimos jogos do Vasco, ambos como visitante contra Vitória e mais recentemente o Athletico-PR pela Copa do Brasil.

Palpite 3 - Flamengo x Vasco - Flamengo ter mais de 5.5 escanteios: 1.55 na Betano.