Palpite Flamengo x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 17/10/24

Pela quinta e última vez na atual temporada, esses dois rivais cariocas se enfrentarão, um brigando lá em cima e o outro tentando evitar um catastrófico rebaixamento.

Filipe Luís tem dois jogos promissores no comando do Mengão e irá encarar o seu primeiro clássico diante do Flu de Mano de Menezes.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 2.02 na Betano Total de defesas de um goleiro Fábio ter 4 ou mais 1.82 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Carlos Alcaraz 5.50 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

O constante domínio do Fla neste duelo em 2024

Flamengo e Fluminense se transformaram completamente ao longo da temporada para chegarem em suas posições atuais.

Em meio a essas mudanças, o Flamengo foi regularmente superior no confronto direto, vencendo três de quatro compromissos com o Tricolor das Laranjeiras.

Ao longo de mais de 360 minutos, o Fluminense sequer marcou um gol no Flamengo durante a atual temporada.

Atual quarto colocado, o Rubro-Negro Carioca chega no clássico com uma sequência de três vitórias, todas sem ser vazado.

Palpite 1 - Flamengo x Fluminense - Vitória do Flamengo: 2.02 na Betano.

Desempenho de Fábio tem mantido o Flu em jogos

Os números recentes do Fluminense não impressionam muito, tendo conquistado apenas seis dos últimos 15 pontos disputados no Brasileirão, tendo dito isso,aquilo que a equipe carioca conquistou se deve muito ao trabalho de seu goleiro.

Considerando todas as competições, Fábio tem pelo menos quatro defesas nas últimas quatro aparições do Tricolor das Laranjeiras.

Fábio possui uma média de 3.9 defesas por partida na Série A, marca que deixa o Flu com bons números, tendo sofrido apenas 30 gols em 28 jogos. O desempenho ofensivo é o principal vilão, deixando o Flu com apenas 22 gols, pior marca da competição.

Palpite 2 - Flamengo x Fluminense - Fábio ter quatro defesas ou mais; 1.82 na Betano.

Em meio a desfalques, Alcaraz ganha papel mais importante

Por conta da quantidade de jogadores que disponibiliza para seleções da América do Sul e o fato de terem atuado na última terça (15), além de desfalques por lesão, o Fla não terá força máxima contra o Flu.

Contudo, tendo um elenco farto, o Flamengo irá a campo com uma equipe bem forte e um dos nomes podendo se destacar é o de Alcaraz.

O meia argentino tem quatro aparições na Série A, duas como titular, nesse período já participou de dois gols, marcando um e dando uma assistência.

Palpite 3 - Flamengo x Fluminense - Carlos Alcaraz marcar a qualquer momento: 5.50 na Betano.